Pogledajte što je sve Apple predstavio: Stigao je novi TV, uređaj za pametni dom...

Apple je danas u New Yorku održao poseban događaj pod nazivom "Welcome home" na kojem je predstavio novu liniju proizvoda. U fokusu je bio potpuno novi pametni zaslon HomeView, ali su otkrivene i nadogradnje za Apple TV 4K te pametni zvučnik HomePod mini 2.

Glavna zvijezda večeri bio je Apple HomeView, uređaj osmišljen kao centralna točka za upravljanje pametnim domom. Krasi ga dodirni zaslon od sedam inča s Liquid Retina tehnologijom, a pokreće ga snažni A18 čip.

Foto: Apple

Zahvaljujući integraciji s umjetnom inteligencijom Apple Intelligence i novom verzijom glasovne asistentice Siri AI, pametni zaslon prepoznaje lica do šest različitih ukućana te prilagođava sadržaj svakom od njih. Uređaj će se moći kupiti u stolnoj i zidnoj varijanti.

​- Apple HomeView je dizajniran da ga dijele svi u domu, ali da svakom korisniku pruži potpuno osobno iskustvo - rekao je Greg Joswiak, Appleov potpredsjednik za svjetski marketing.

Osnovni stolni model dolazi u četiri različite boje, dok će zidni biti dostupan u dvije. Uređaj košta 299 USD, prednarudžbe su već otvorene, a prve isporuke kupcima kreću 13. studenoga.

Novi Apple TV 4K i zvučnik HomePod mini 2

Uz potpuno novi pametni zaslon, tehnološki div iz Cupertina osvježio je i svoje postojeće uređaje koji se nalaze u dnevnim boravcima. Novi Apple TV 4K donosi značajna poboljšanja ispod haube zahvaljujući moćnijem procesoru.

Foto: Apple

Očekuje se da će novi hardver omogućiti igranje igara iznimno visoke kvalitete, a daljinski upravljač napokon dobiva ugrađeni zvučnik. To znači da će ga korisnici lako pronaći pomoću zvučnog signala ako se zagubi među jastucima. Cijena novog Apple TV-a također iznosi 299 USD i u prodaju stiže sredinom studenoga.

Za ljubitelje glazbe tu je i HomePod mini 2, koji donosi nadograđeni čip S10 preuzet iz pametnih satova. Njegova prodaja kreće 30. listopada po cijeni od 149 USD, a uz jače komponente moći će lakše obrađivati zadatke vezane uz umjetnu inteligenciju.

Foto: Apple

Suradnja s poznatim brendovima za dodatnu opremu

Kako bi korisnicima olakšao ulazak u svijet pametnih domova, Apple je udružio snage s tvrtkama poput LG-ja i Schneider Electrica. Najavljena je linija proizvoda pod nazivom Apple Home Collection koja će uvelike olakšati automatizaciju prostora.

Ta kolekcija uključivat će pametna zvona, brave, termostate i sigurnosne kamere koji će se izravno povezivati s novim HomeView zaslonom. Umjesto preuzimanja različitih aplikacija za svaki pojedinačni uređaj, korisnici će sve kontrolirati na jednom mjestu kroz ugrađenu Home aplikaciju.

Prvi dodaci iz ove suradnje na tržište bi trebali stići u prosincu, a Apple naglašava da će postavljanje biti krajnje jednostavno. Dovoljno je približiti pametni telefon novom komadu hardvera, pratiti upute na ekranu i uređaj će odmah biti spreman za rad.

*uz korištenje AI-ja

