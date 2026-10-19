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Policija Dubaija dobila Lamborghini s 920 KS: Zašto im uopće trebaju takvi auti?

Piše Autostart,
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Policija Dubaija dobila Lamborghini s 920 KS: Zašto im uopće trebaju takvi auti?
Foto: Dubai Police
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Dubai je s luksuznim policijskim automobilima počeo još 2013. godine, kada je u službu uveden Lamborghini Aventador. Otad je kolekcija neprestano rasla

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Dok se policija u većini zemalja svijeta oslanja na relativno obične automobile, u Dubaiju vrijede potpuno drukčija pravila. Tamošnji policajci već godinama koriste neke od najskupljih i najbržih automobila na svijetu, a njihovoj spektakularnoj floti sada se pridružio Lamborghini Temerario. Riječ je o superautomobilu s hibridnim pogonom, 920 KS i ubrzanjem do 100 km/h za samo 2,7 sekundi. No njegova glavna zadaća neće biti hvatanje kriminalaca.

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