Policija je zaprimila dojave o skupini snažnih automobila koja vozi opasno, ubrzava, proklizava kotačima, presijeca prometne trake, a zatim bez razloga usporava
BIZARNO
Policija je zaplijenila pet Lamborghinija i G-klasu jer su na autocesti vozili presporo
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Lamborghini i policija u istoj priči obično znače da je netko ozbiljno pretjerao s brzinom. No u Velikoj Britaniji, preciznije, u okolici Manchestera dogodilo se upravo suprotno. Policija je zaplijenila čak pet Lamborghinija i jedan Mercedes-Benz G-klase nakon što je skupina vozača na autocesti namjerno usporavala promet na oko 27 km/h, prelazila iz trake u traku i pritom stvarala opasnu pokretnu blokadu.
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