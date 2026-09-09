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Policija je zaplijenila pet Lamborghinija i G-klasu jer su na autocesti vozili presporo

Piše Autostart,
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Policija je zaplijenila pet Lamborghinija i G-klasu jer su na autocesti vozili presporo
Foto: Greater Manchester Police
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Policija je zaprimila dojave o skupini snažnih automobila koja vozi opasno, ubrzava, proklizava kotačima, presijeca prometne trake, a zatim bez razloga usporava

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Lamborghini i policija u istoj priči obično znače da je netko ozbiljno pretjerao s brzinom. No u Velikoj Britaniji, preciznije, u okolici Manchestera dogodilo se upravo suprotno. Policija je zaplijenila čak pet Lamborghinija i jedan Mercedes-Benz G-klase nakon što je skupina vozača na autocesti namjerno usporavala promet na oko 27 km/h, prelazila iz trake u traku i pritom stvarala opasnu pokretnu blokadu.

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