Kod većine auta se redizajn svodi samo na detalje. Ne kod najvećeg Jaguarovog SUV-a. F-Pace je promijenjen u potpunosti. Sprijeda nisu promijenjena samo svjetla, maska i odbojnik već i poklopac motora, i straga je praktično sve modificirano, no najveća promjena je u unutrašnjosti. Ona je potpuno nova i nema nikakve veze s dosadašnjim modelom što je najveći plus tvrdnji da su su ovaj model slobodno mogli proglasiti potpuno novim.

Potpuno nova unutrašnjost je elegantnija i ostavlja mnogo luksuzniji i moderniji dojam nego kod prethodnika. U središtu je zakrivljeni zaslon dijagonale 11,4 inča, okružen najfinijim materijalima i elegantnim dizajnerskim rješenjima. Interesantni "skriveni" rotirajući prekidač za mijenjanje brzina zamijenila je klasična ručica, pred vozačem su potpuno novi digitalni instrumenti dijagonale 12,3 inča, volan je modificiran, komande klime su potpuno drugačije, čak su i vrata potpuno iznutra potpuno drugačija. Teško se sjetiti nekog automobila koji je u unutrašnjosti redizajnom toliko promijenjen.

Redizajnom je F-Pace dobio na eleganciji. Nove vanjske linije su nekako blaže, manje agresivne i uglađenije. Unutrašnjost je također mnogo elegantnija i ostavlja profinjeniji, luksuzniji i moderniji dojam nego kod prethodnika. Kako na pogled tako i na dodir.

I u pogledu tehnologije je napravljen korak naprijed. Motor u testnom automobilu, najsnažniji dizelaš sada je elektrificiran blagim hibridnim sustavom. U praksi se to ne primijeti osim po malom padu potrošnje. I dalje je to impresivan dizelski motor stare škole, sa šest cilindara, tri litre obujma i čak 300 KS. I više nego dovoljno za agilno pokretanje velikog i teškog SUV-a.

Performanse su izrazito sportske, ubrzanje do 100 km/h traje malo duže od šest sekundi, a još impresivnija su međuubrzanja. Kad u bilo kojem trenutku dodate gas dojam je da Jaguar puca od snage i okretnog momenta. Uz vrlo ugodan zvuk šesterocilindričnog motora to je vrlo dobar osjećaj. Ni potrošnja nije prevelika. Prosjek testa u gradskoj, nimalo nježnoj vožnji iznosio nam je 10,1 l/100 kilometara, a u kombiniranoj vožnji auto je trošio oko 9 l/100 kilometara. I to sve uz prilično tešku nogu na gasu.

U vožnji F-pace može biti itekako sposoban u zavojima, no nekako cijelo vrijeme vuče vas da vozite komforno i opušteno. U toj kategoriji je brilijantan. Posebno oduševljava vrlo niska razina buke u unutrašnjosti, što zahvaljujući dobroj izolaciji, a što tehnologiji aktivnog prigušivanja buke što je još uvijek prava rijetkost u svijetu automobila. Komfor ovjesa je također odličan.

Najviše nas je u autu ipak oduševilo samo luksuzno okruženje kabine, prava elegantna spa oaza britanskog stila usred buke velegrada. S obzirom na sve što automobil pruža, dojam je da cijena od 755.060 kuna i nije previše visoka. Ovo je auto koji na prvi pogled, a posebice kad uđete u njega oduzima dah i usporedivi Mercedes, Audi ili BMW bi zasigurno bio skuplji. S druge strane naći usporedivi Mercedes, Audi ili BMW je teško. F-Pace je nešto između Q5 i Q7, GLC-a i GLE, X3 i X5....

Možda nije usporediv s njemačkim premium konkurentima, no jedno je sigurno. F-Pace je zaista odličan luksuzni SUV u kojem je užitak voziti se ili samo sjediti.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Jaguar F-Pace SE 3.0d 300HP AWD A8 MHEV

Alunaplatci 20", grijana i hlađena električno pokretana kožom presvučena sjedala, električno namjestiv i grijan upravljač, panoramski stakleni krovni otvor, dodirni zaslon 11,4", navigacija, digitalni instrumenti 12,3", električno pokretan poklopac prtljažnika...