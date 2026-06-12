Takav rezultat nije potpuno iznenađenje. Automobili su iz generacije u generaciju sve veći, stupovi su deblji, stražnji kraj kod skoro svih modela je slabije pregledan, a parkirna mjesta to ne prate
JESMO MI LOŠIJI ILI AUTI BOLJI?
Postajemo li lošiji vozači? Svaki peti ne zna parkirati bez pomoći
Čitanje članka: < 1 min
Parkirni senzori i kamera za vožnju unatrag nekada su bili dodatak za skuplje automobile, a danas su toliko uobičajeni da se dio vozača bez njih više ne snalazi. Istraživanje koje je u Nizozemskoj proveo Markteffect za Marktplaats, na uzorku od 1000 ispitanika, pokazuje da 18 posto vozača smatra kako više ne može parkirati bez kamere ili parkirnih senzora. Drugim riječima, gotovo svaki peti vozač ovisi o sustavima koji pište, upozoravaju i na zaslonu prikazuju udaljenost do prepreke.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+