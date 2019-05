Potez za pobjedu: Uveli su šah kao izvannastavni predmet

Više od 150 učenika osnovnih i srednjih škola, njihovih mentora, roditelja, baka i djedova, okupilo se u Prvoj Gimnaziji Varaždin na 3. Festivalu šaha Varaždinske županije, u sklopu trodnevnog Dana Europskog centra za darovite - Dana centara izvrsnosti Varaždinske županije.

Festival su organizirali Varaždinska županija i Šahovski savez Varaždinske županije, a na njemu su po prvi put sudjelovali i učenici iz Međimurske županije te slovenske Murske Sobote. Na brojnim šahovskim pločama na kojima su se natjecala djeca i odrasli, odvijale su se zanimljive borbe. Posebno je bila atraktivna simultana partija koju je na 15 ploča protiv voditelja šahovskih grupa i najhrabrijih posjetitelja, odigrao Jurica Srbiš iz Koprivnice, FIDE majstor i osmerostruki prvak Hrvatske u kadetskim i juniorskim konkurencijama. Dvadesetčetverogodišnji apsolvent na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu već nekoliko godina igra u hrvatskoj reprezentaciji.

Prava partija traje i po pet sati

- S igranjem šaha sam počeo vrlo rano, već sa sedam godina u drugom razredu osnovne škole. U to sam krenuo slučajno i već mi se na prvom treningu svidjelo pa su me prebacili u drugu napredniju grupu. Imali smo dobrog mladog trenera, te sam u Šahovskom klubu Podravina ostao šest godina, a potom otišao u prvu ligu. S igranjem šaha je dobro započeti što ranije. U Rusiji postoji primjer čak trogodišnjeg djeteta koje je igralo šah, ali to su stvarno ekstremi. S učenjem šaha najbolje je započeti s pet do šest godina kad su djeca još u vrtiću - kaže Jurica Srbiš koji je simultanu partiju šaha završio s 14:1.

Mladi prvak, osim što odlazi na razna natjecanja u Hrvatskoj i svijetu, posebno ljeti kada ima najviše turnira, savjetuje i druge učenike direktno i preko interneta o igranju šaha. Uz to, ovaj mladi talentirani šahist svira i gitaru, ali trenutno nema puno vremena, zbog diplomskog rada.

- Prava partija šaha može potrajati 4 - 5, a jedna moja je potrajala čak 6 sati. Brzopotezne potraju obično 3 - 10 minuta - kaže Jurica, kojeg su roditelji od malih nogu podržavali u ovoj njegovoj zanimaciji. Tata i mama vozili bi ga po raznim natjecanjima, a katkada bi i tata znao zaigrati šah.

Zahvaljujući projektu "Uvođenje šaha u osnovne škole Varaždinske županije“, broj učenika uključenih u šahovske aktivnosti u tri godine povećao se gotovo pet puta, a ostvareni su i zapaženi rezultati.

- Posebno smo ponosni što je ekipa učenica Područne škole Druškovec pod mentorstvom učitelja matematike Mihaela Vurušića ponovila veliki uspjeh i osvojila treće mjesto na Državnom prvenstvu školskih športskih društava u ožujku ove godine u Vinkovcima. To je tek dio rezultata. Uz osnovne škole, sistem pojedinačnih šahovskih turnira, uveden je i u srednje škole, a osnovan je i novi klub, Šahovski klub Ivanec te otvoreno šahovsko igralište u Črešnjevu. Trenutno u šest registriranih klubova na području Varaždinske županije ima 134 članova, od čega su 63 kadeta, odnosno djece mlađe od 16 godina. EU je preporučila da se šah uvede kao obavezni predmet u škole, a to je u nekim državama u velikoj mjeri i uspjelo, kao što su Mađarska, Grčka i Rumunjska, dok je i Armeniji šah obavezan predmet. U Varaždinskoj županiji šah je uveden u škole kojima je Županija osnivač kao izvannastavni predmet - kaže Željko Matkun, predsjednik Šahovskog saveza Varaždinske županije.

Najbolje je da počnu s četiri-pet godina

Ističe da je najbolje da djeca s igranjem šaha započnu što ranije jer kroz šah počinju razmišljati i unositi u to i svoje ideje, ali se moraju pomiriti i s porazom. Ističe da se šahovsko znanje jednog velemajstora može usporediti sa znanjem dr. znanosti.

- Djeci je to super, stječu prijatelje, a dokazano je da djeca koja uče i igraju šah razvijaju kritičko razmišljanje, sposobnost donošenja odluka, povećavaju svoju moć koncentracije, samokontrole i vještinu rješavanja problema, te snalaženje u kompleksnim sustavima, te u konačnici izrađuju osobnu odgovornost. U Varaždinskoj županiji postoji najmanje 20-ak djece koji su tijekom cijelog osnovnog školovanja igrali šah i stekli u tome puno vještina. Mozak im je aktivan, te se igranje šaha čak preporuča i umirovljenicima kako bi održavali aktivnost mozga - kaže Željko Matkun, dodajući da je šah dobar i u sprječavanju Alzeheimerove bolesti.

Festival šaha završio je uručenjem pehara najboljima. Pobjednik PUŽ-a, pojedinačnog prvenstva učenika osnovnih škola Varaždinske županije, u konkurenciji dječaka nižih razreda je Adrian Petrus iz OŠ Bisag, a u konkurenciji djevojčica Paula Friščić iz OŠ Ivanec. Najbolji u konkurenciji učenika viših razreda je Petar Križanić iz OŠ Varaždinske Toplice, a među učenicama Janja Inkret iz Područne škole Druškovec. Na "Velikom PUŽ-u", pojedinačnom prvenstvu učenika srednjih škola, najbolji su Hrvoje Hostnjak i Silvija Sever, oboje iz Elektrostrojarske škole Varaždin.

