Povijesni dan za Etiopiju: Prvi put lansirali satelit u svemir

Etiopija je u petak lansirala svoj prvi satelit u svemir, u sklopu nastojanja sve više subsaharskih afričkih država da razviju svemirske programe koji bi trebali unaprijediti njihove razvojne ciljeve i potaknuti znanstvene inovacije.

U petak prije svanuća visoki etiopski dužnosnici i građani okupili su se u opservatoriju i istraživačkom centru Entoto, koji se nalazi sjeverno od glavnoga grada Addis Abebe kako bi uživo pratili prijenos lansiranja satelita sa svemirske stanice u Kini.

Congratulations #Ethiopia

This was something I wished for you, since I was a little boy. Now, I want more much much more. pic.twitter.com/3D3GYlwWUz