Priprema za Mars: Muskova nova raketa odradila prvi 'skok'

Starhopper izgleda kao da je rođak droida R2D2 iz Ratova zvijezda, ali ovo je prototip sljedeće generacije raketa koje bi trebale ljude voziti na Mars u sljedećim desetljećima.

- Jednog dana Starship će ovako sletjeti na crveni pijesak Marsa - napisao je sinoć Elon Musk nakon uspješnog testa u kojem se Starhopper podigao na 150 metara i potom sigurno sletio na tlo.

Test je bio kratak, ali pokazao je inženjerima SpaceX-a koliko je dobar dizajn novog motora i opreme koja će se ugrađivati na raketu Starship. Jednom kad ta raketa krene na svoja putovanja, ona će moći sletjeti vlastitim motorima na drugi planet i ponovno poletjeti - kao što to danas radi Falcon 9.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM