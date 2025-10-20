Obavijesti

Privremeno zatvaraju javni poziv za električna vozila. Evo koliko Hrvata se prijavilo!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Fond danas u 14 sati privremeno zatvara poziv za sufinanciranje novih vozila na alternativna goriva. Takve prijave pokrivaju više od dvije i pol tisuće vozila, što potvrđuje koliko su poticaji traženi.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je da se poziv EnU-4/25 privremeno zatvara u ponedjeljak 20. listopada u 14:00. Do tog roka zaprimljeno je 1.991 prijava, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 2.800 vozila. To je jasan signal da je ovogodišnja runda poticaja privukla velik broj građana i tvrtki, s naglaskom na električne i druga niskoemisijska vozila. 

Procedura ide dalje po pravilima, što znači da sve pristigle prijave ulaze u obradu, a onima koji ispune uvjete i uđu u proračun Fonda stižu ugovori o sufinanciranju. Nakon obrade, Fond će na svojim stranicama objaviti popis odobrenih sredstava i rezultate. Za sve koji nisu stigli u ovu rundu, informacija o eventualnom ponovnom otvaranju ili novom pozivu bit će objavljena na istom mjestu.

