Prve iPhone 18 Pro recenzije ističu dva iznenađujuća razloga zašto bi kupnja imala smisla

Ne, nijedan od ovih modela nije preklopiv, no iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max i dalje ostavljaju dojam modernih perjanica, sudeći prema prvim dojmovima s Appleovog događaja "Surprise and Shine". Iako nijedan od ova dva uređaja nema mistiku i intrigu kakvu nosi iPhone Duo, oba hrabro koračaju naprijed s čitavim nizom značajki i poboljšanja koja će za mnoge gurnuti iPhone u budućnost.

Nove boje i poznati osjećaj u ruci

Među prvim detaljima koji su privukli pažnju nakon predstavljanja su nove nijanse boja. Bordo ("Burgundy") boja za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max posebno se ističe - to je prekrasna tamna nijansa crvene koja se može lagano presijavati ovisno o tome kako svjetlost pada na nju. Smatra se suptilnijom od "Cosmic Orange" boje, ali je zaista elegantna.

Dostupna je i "Glacier", svijetloplava nijansa koja se može činiti plavkasto-srebrnom, ovisno o osvjetljenju, a upravo je ta boja krasila pozivnicu za Appleov poseban događaj. Crna se, u vrlo mat i tamnoj izvedbi, vratila kao opcija za Pro modele, uz klasičnu srebrnu.

Osim toga, novi telefoni izgledaju i osjećaju se u ruci vrlo slično kao iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, što nije loše, jer je ta generacija uvela nešto čvršću izradu s većom platformom za kamere.

Revolucija u kameri: Promjenjivi otvor blende

Vjerojatno najveća hardverska promjena nalazi se upravo ovdje, a to je promjenjivi otvor blende za glavnu Fusion kameru od 48 megapiksela, čiji se rad može vidjeti golim okom kako se otvara i zatvara. To bi trebalo dati modelima 18 Pro i 18 Pro Max prednost u uvjetima slabog osvjetljenja, jer sada možete podešavati otvor blende, brzinu zatvarača i balans bijele boje, bilo ručno pomoću novih "Pro kontrola" ili prepuštajući iPhoneu da to radi automatski.

Možete birati između četiri postavke otvora blende za glavnu leću: ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 i ƒ/4,0. Ovisno o odabiru, možete propustiti više ili manje svjetla, što omogućuje učinkovitije rukovanje s više razina dubine za subjekte na jednoj fotografiji. Prvi testovi pokazuju da je novo sučelje "Pro kontrola" na vrhu aplikacije kamere potpuno prilagodljivo, pa na vrh možete postaviti ono što vam je najkorisnije.

Ovaj sustav kamera uparen je s poboljšanjima fotografskih stilova koji će vam omogućiti dodavanje teksture ili zrnatosti, kao i s funkcijama za uređivanje fotografija potpomognutim umjetnom inteligencijom u sklopu iOS-a 27. Glavna kamera od 48 megapiksela s promjenjivim otvorom blende radi u kombinaciji s telefoto i ultraširokom lećom od također 48 megapiksela. To znači da 18 Pro i 18 Pro Max i dalje mogu snimati s optičkim zumom od 0,5x do 8x, te digitalnim do 40x.

Manji Dynamic Island s više funkcija

Na prednjoj strani i dalje se nalazi impresivna CenterStage kamera i Face ID sustav, no promjena je dramatično manji Dynamic Island. Ne radi se o smanjenju radi smanjenja - povećani prostor na zaslonu oko manjeg otoka, koji je centriran na vrhu, omogućuje prikaz do tri aktivnosti uživo odjednom, a svaka od njih može prikazati nešto više detalja.

Primjerice, ako vam na vrhu svira glazba, a pokraj nje je tajmer, prije niste mogli vidjeti koliko je vremena preostalo, što je sada ispravljeno. Prema prvim testovima s kombinacijama aplikacija poput Flighty, Maps, Music i Timer, ova će promjena biti istinski korisna. Iako to možda nije neposredan razlog za nadogradnju s modela 17 Pro, oni koji se oslanjaju na Dynamic Island neće biti razočarani.

A20 Pro čip i obećanje duljeg trajanja baterije

Spomenute promjene najočitije su nakon kratkog isprobavanja, a prema prvim dojmovima s TechRadara, recenzentima se teško odlučiti između bordo i plave nijanse te nadogradnji kamere kao omiljene nove značajke. Prema prvim testovima, iOS 27 radi izuzetno glatko, vjerojatno zahvaljujući dvo-nanometarskom A20 Pro čipu. To je najbrži Appleov čip dosad i sadrži "Super Cores" u procesoru, slično kao M-serija čipova za Mac računala.

Uparen je i s novom toplinskom arhitekturom koja uključuje veću parnu komoru, što bi trebalo održavati iPhone 18 Pro i 18 Pro Max nešto hladnijima, posebno oko uzdignute platforme kamere na stražnjoj strani. Možda najveća promjena koja se nije mogla testirati u kratkom roku je obećanje o duljem trajanju baterije. Modeli 17 Pro i 17 Pro Max nipošto nisu bili loši u tom pogledu, no Apple iz godine u godinu pomiče granice, pa tako 18 Pro sada traje jednako dugo kao prošlogodišnji 17 Pro Max, dok 18 Pro Max ide još i dalje.

Cijena i dostupnost

Novi uređaji dolaze s povećanjem cijene od 100 američkih dolara u SAD-u - početna cijena za iPhone 18 Pro iznosi 1.199 dolara za 256 GB, a za iPhone 18 Pro Max 1.299 dolara za 256 GB. Cijena raste s konfiguracijama koje idu sve do dva terabajta. Prednarudžbe za oba modela počinju 12. rujna 2026., a u prodaju kreću 18. rujna 2026.

Sudeći prema prvim dojmovima, iPhone 18 Pro i 18 Pro Max čine se kao nastavak onoga što je Apple započeo s generacijom 17 Pro, a ne kao potpuni redizajn. I to nije nužno loša stvar. Hardver i dalje djeluje premium u ruci, nove su boje izvrsne, manji Dynamic Island izgleda korisno, a promjenjivi otvor blende je promjena koja se ističe kao najzanimljivija za detaljnije testiranje. Možda iPhone Duo ove godine ima blještaviju priču, ali 18 Pro i 18 Pro Max i dalje se čine kao perjanice koje treba nadmašiti.

*uz korištenje AI-ja