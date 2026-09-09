Prvi preklopni iPhone ipak će se zvati Duo? Stiže danas, a Apple mu planira paprenu cijenu

Samo nekoliko sati preostalo je do prvog predstavljanja iPhonea otkako je John Ternus preuzeo mjesto izvršnog direktora Applea, a tehnološki svijet bruji o najnovijim glasinama. Nakon godina iščekivanja, čini se da će tvrtka danas napokon otkriti svoj dugo najavljivani sklopivi pametni telefon na događaju nazvanom "Surprise and Shine". Prema informacijama koje su procurile u zadnji čas, uređaj će nositi naziv iPhone Duo, a početna cijena iznosit će vrtoglavih 2000 dolara.

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Od imena "Ultra" do kontroverznog "Duo"

Iako se dosad nagađalo da će se Appleov sklopivi adut zvati iPhone Ultra, najnovije izvješće Bloomberga, kako prenosi The Verge, sugerira da će se tvrtka ipak odlučiti za ime iPhone Duo. Ovaj naziv mogao bi izazvati određene kontroverze s obzirom na to da ga je Google već koristio za jednu od svojih neuspješnih aplikacija za razmjenu poruka, a Microsoft za svoje sklopive uređaje Surface Duo i Surface Duo 2. Appleov odabir imena stoga predstavlja hrabar potez, signalizirajući namjeru da redefinira pojam "Duo" i čvrsto ga veže uz svoj novi, premium proizvod. Unatoč tome, tvrtka očito vjeruje da snaga njihovog brenda može nadvladati prethodne asocijacije. Očekuje se da će uređaj biti dostupan u dvije elegantne boje, bijeloj i tamnoplavoj, a prve isporuke kupcima mogle bi započeti već tijekom listopada.

Hardver i funkcionalnost bez kompromisa

iPhone Duo trebao bi predstavljati vrhunac Appleovog inženjerstva i dizajna. Kada je zatvoren, korisnicima će nuditi poznato iskustvo s vanjskim zaslonom od otprilike 5,5 inča, no njegov pravi potencijal otključava se otvaranjem, kada se pretvara u tablet sa zaslonom od impresivnih 7,8 inča. Jedan od ključnih ciljeva Appleovih inženjera bio je eliminirati nabor na sredini zaslona, čest problem kod konkurentskih modela, a izvori navode da je cilj bio postići savršeno ravnu površinu "bez obzira na cijenu". Zbog iznimno tankog dizajna, koji se procjenjuje na svega 4,5 milimetara kada je otvoren, uređaj neće imati Face ID. Umjesto toga, Apple se vraća provjerenoj tehnologiji i implementira Touch ID senzor u gumb za uključivanje, što je praktično rješenje za tako tanak profil. Uređaj će pokretati novi A20 Pro čip, a za munjevitu povezivost bit će zadužen Appleov vlastiti C2 modem. Na stražnjoj strani nalazit će se napredni sustav dvostruke kamere od 48 megapiksela. Ono što će posebno obradovati kreativce jest podrška za Apple Pencil, čime se iPhone Duo pretvara i u moćan alat za crtanje, skiciranje i pisanje bilješki u pokretu. Softverski, uređaj će moći istovremeno pokretati dvije iPhone aplikacije jednu pored druge te će nuditi multitasking mogućnosti slične onima na iPadu, poput Split Viewa i Slide Overa.

Cijena i strategija za osvajanje novog tržišta

S početnom cijenom od 2000 dolara za model s 256 GB prostora za pohranu, iPhone Duo pozicionirat će se u sam vrh ponude pametnih telefona, ciljajući na najzahtjevnije korisnike i one koji žele najnoviju tehnologiju. Time bi postao skuplji od osnovnih verzija konkurentskih modela kao što su Google Pixel 11 Pro Fold i Samsung Galaxy Z Fold 8, čije cijene kreću od 1899 dolara, ali istovremeno jeftiniji od najjačeg Samsungovog modela, Galaxy Z Fold 8 Ultra, koji košta 2099,99 dolara. Očekuje se da bi najopremljenije verzije iPhonea Duo mogle doseći cijenu i do tri tisuće dolara. Visoka cijena nije samo odraz premium pozicioniranja, već je djelomično posljedica i globalne nestašice memorijskih čipova, koja je podigla troškove proizvodnje u cijeloj industriji. Analitičari vjeruju da bi, unatoč visokoj cijeni, Appleov ulazak mogao značajno potaknuti prodaju i popularizirati cijeli segment sklopivih telefona. Dolazak Applea često legitimira nove tehnološke kategorije i potiče šire prihvaćanje kod potrošača.

Događaj pod vodstvom novog direktora

Današnji događaj "Surprise and Shine" bit će prvi veliki test za novog izvršnog direktora Johna Ternusa. Projekt sklopivog telefona unutar Applea razvija se već godinama, a navodno je bivši direktor Tim Cook postao njegov veliki zagovornik nakon posjeta Aziji 2020. godine, gdje je uočio rastuću popularnost sklopivih uređaja koje su nudili Samsung i Huawei. Appleova strategija, poznata kao "wait and perfect" (čekaj i usavrši), ponovno dolazi do izražaja. Umjesto da budu prvi na tržištu, u Cupertinu su odlučili pričekati, analizirati pogreške konkurencije i ponuditi proizvod koji rješava ključne probleme ranih modela, poput izdržljivosti šarki, debljine uređaja i vidljivosti nabora na zaslonu. Ulazak na tržište sklopivih uređaja događa se u strateški važnom trenutku kada taj segment bilježi snažan rast, za razliku od ukupnog tržišta pametnih telefona koje se suočava s padom isporuka. Mnogi vjeruju da bi iPhone Duo mogao označiti značajnu prekretnicu u dizajnu pametnih telefona, sličnu onoj koju je donio originalni iPhone prije gotovo dva desetljeća. Službeni detalji bit će poznati uskoro, a predstavljanje se očekuje u 19 sati po našem vremenu.

*uz korištenje AI-ja