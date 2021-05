Da ne bi bilo zabune, ID modeli nisu prvi električni Volkswageni. Daleko od toga. Volkswagen zapravo ima vrlo bogatu električnu tradiciju.

Malo je poznato da je VW proizveo, doduše u vrlo limitiranim brojkama, električnu verziju Golfa jedinice još u sedamdesetima, a tradicija se nastavila i s drugom te s trećom generacijom Golfa. Dakle, Volkswagen je zapravo bio jedan od pionira moderne elektromobilnosti.

Mnogo bolje je poznato da Volkswagen od 2013. proizvodi moderne električne automobile, e-Up! i Golfa: To su prilično dobri i iskoristivi električni auti, no realno konkurencija je u Međuvremenu otišla mnogo dalje. Zato je Volkswagen prije nekoliko godina pokrenuo veliku električnu ofenzivu. Rezultat toga su ID modeli koji polako dolaze na tržište. Već smo ranije isprobali ID.3 koji se pokazao vrlo dobrim, a sada nam je na test stigao ID4 koji nas je oduševio.

"Dječje bolesti" koje je pokazivao ID.3 kod ID.4 su potpuno "izliječene" i ovaj kompaktni SUV pokazao se jednim od najboljih električnih automobila koje trenutno možete kupiti. Njegove vozne osobine impresioniraju jednako kao i doseg koji omogućuje popriličnu fleksibilnost i slobodu.

ID.4 je kompaktni SUV koji je malo duži ali i niži od Tiguana. Izgleda zaista dobro, novi dizajnerski smjer VW ID modela ovdje je zasjao u punom blještavilu. U unutrašnjosti nudi obilje prostora, kako straga tako i u prtljažniku u koji stane raskošne 543 litre.

Na dizajn unutrašnjosti potrebno se isprva naviknuti, ako ste "konzervativni ljubitelj" VW automobila. Instrumenti ispred vozača su, kao i u ID.3 maleni i svedeni na najnužnije. Dodatne informacije pruža veliki head up zaslon projiciran na vjetrobransko staklo. U sredini dominira veliki 12" dodirni zaslon, a fizičkih tipki je prilično malo.

Infotainment koji je malo "zapinjao" u prvoj verziji ID.3 sada radi besprijekorno i mnogo brže, no na obilje funkcija na njemu korisnici se ipak neko vrijeme trebaju navikavati.

Vrlo neobično rješenje (isto kao i kod ID3) je ručica mjenjača iza volana, spojena s instrumentima. Neobično, ali praktično rješenje na koje se brzo naviknete i koje ostavlja mnogo prostora za pretince između sjedala. Ruku na srce, testirani ID.4 iznutra izgleda odlično, izuzetno bogato, luksuzno, maštovito. Posebne pohvale i za izuzetno udobna sjedala.

U se vožnji ID.4 pokazuje jako, jako dobrim autom. ID.4 nije sprinter poput nekih drugih električnih auta, no njegove performanse nisu nimalo loše. Naprotiv, ubrzanje do 50 km/h je kao u sportskom automobilu, a 8,5 sekundi do 100 km/h je još uvijek na granici sa sportskim vrijednostima. Maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h što je razumno, no nekima još uvijek premalo.

Brojke na papiru nisu nešto posebno impresivne no ID.4 u vožnji jest. Vrlo je uglađen, nježan u vožnji, vrhunske zvučne izolacije nečujnog rada električnog motora i izuzetno udobnog ovjesa koji posebno briljira na lošim, neravnim podlogama. Ovo je možda najudobniji električni auto kojeg smo ikad vozili.

No zbog svoje udobnosti nije "premekan". I pri agresivnoj vožnji briljira, bez previše naginjanja i uz agilne prolaske zavoja. I trakcija stražnjeg pogona je pritom odlična, vrlo rijetko, skoro nikad, će pogonski kotači proklizati ili pokazati tendenciju da bi to "htjeli".

Doseg je još jedan detalj koji nas je oduševio. ID.4 na testu nije dostigao Teslin Model 3 kojeg smo nedavno vozili, no nije ni daleko od njega. Proizvođač govori o 522 kilometara WLTP dosega, a mi smo na testu tu vrijednost na trenutke i premašivali.

Konkretno uz umjerenu i pristojnu gradsku vožnju pri kojoj smo uredno pratili ostali promet bez naglih ubrzanja doseg nam je bio oko 470 kilometara, uz agresivniju vožnju po gradu, 370 do 420 kilometara. Kombinirana (otvorena cesta i grad bez autoceste) prosječna vožnja rezultirala je dosegom od 400 kilometara. Kad smo se trudili štedjeti u gradu dostizali smo i 540 kilometara, no to je realno bila spora vožnja. Ukupni prosjek testa koji je sadržavao svakave stilove vožnje i prometnice omogučio bi nam doseg nešto veći od 430 kilometara.

Na autocesti ID.4 pokazuje slabosti, kao i svaki drugi električni auto, no vozite li se sporije bez punjenja ćete dosegnuti prilično udaljena odredišta. Pri brzini od 80 do 90 km/h doseg je iznosio oko 470 kilometara, pri 100 km/h oko 420 kilometara, pri 120 km/h oko 330 kilometara. Kad smo se vozili klasičnih 130 do 140 km/h (koliko se većina ljudi vozi na autocestama) doseg je bio 280 kilometara, a pri maksimalnoj brzini od 160 km/h doseg je iznosio oko 210 kilometara.

Dakle put od Zagreba do Zadra ili Osijeka klasičnom putnom brzinom ID.4 će odraditi u komadu, no da bi stigli do Splita motar ćete se voziti vrlo sporo ili na pola puta stati i nadopuniti baterije. Sve su svemu, doseg ID.4 vrlo je dobar, upotrebljiv i češća duža putovanja, a potrošnja energije ID.4 neočekivano mala.

Punjenje je vrlo brzo, maksimalna snaga punjenja je 125 KW, pa će se na najbržim punjačima do 80 posto auto napuniti za oko pola sata. No i na češćim 50 kW punjačima ID.4 će biti prilično brzo pun jer snaga punjenja ne opada rapidno sve do posljednjih 10 posto baterije. Na AC punjačima maksimalna snaga punjenja je 11 KW, što znači da će baterija biti puna za oko sedam sati.

ID.4 je neočekivano dobar auto i dokaz da je Volkswagen jako brzo naučio kako se nositi s rastućom električnom konkurencijom. Cijena od 468 tisuća kuna? Visoka, no realno koji električni auto ovakve veličine i specifikacija je jeftin. No ovo je najbogatije opremljen model, a osnovni ID.4 košta mnogo manje, manje od 300 tisuća kuna. A to je već "teritorij cijena u kojem se kreću" tipični modeli Tiguana koji se prodaju u Hrvatskoj. Uz poticaj od 70 tisuća kuna ovaj auto bio bi čak i jeftiniji od usporedivnog dizelskog Tiguana.

Važnija oprema Volkswagen ID.4 Pro Performance Max

Alunaplatci 20", LED Matrix svjetla, sustav kamera od 360 stupnjeva, head up zaslon, trozonski automatski klima uređaj, ambijentalno osvjetljenje, električno namjestiva grijana ergoActive sjedala, grijan upravljač, panoramski krovni otvor, grijani vjetrobran, dodirni zaslon 12", navigacija...