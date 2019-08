Prvi zločin u svemiru: 'Brinula sam se, zato sam to napravila'

NASA istražuje optužbu za prvo kriminalno djelo u svemiru, odnosno na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS). Na meti optužba je NASA-ina astronautkinja Anne McClain koju je donedavna supruga optužila da je tijekom boravka na ISS-u pristupila njezinom bankovnom računu.

Anne je priznala da je imala uvid u bankovne račune svoje bivše supruge, ali da nije počinila nikakav prijestup. Njezin odvjetnik Rusty Hardin pojasnio je da je Anne samo željela biti sigurna da su sve obiteljske financije u redu i da ima dovoljno novaca za brigu o sinu. Istaknuo je i da Anne nije ni znala da je njezina uskoro bivša supruga Summer Worden od banke zatražila da se ukine pristup.

Foto: NASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Anne i Summer vjenčale su se 2014. godine. Summer tada nije pristala da Anne usvoji njezinog sina koji sad ima šest godina. Ipak, Anne je cijelo vrijeme financijski pomagala dječaku, a prošle godine je na sudu zatražila diobu roditeljskih prava optužujući dječakovu majku za loš temperament i nepromišljene financijske odluke. Worden je tada pokrenula zahtjev za razvodom, no Anne je u međuvremenu otišla na ISS.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.