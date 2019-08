'Puzali smo kroz pješčani kanal pa otkrili najdulju jamu u RH...'

Kad smo otkrili da smo ušli u Kitu Gaćešinu doslovno smo vrištali od sreće. Imali smo spreman šampanjac u podzemnom kampu koji je ondje stajao od travnja i na kraju smo se fotografirali. Na fotografiji sam bez kacige jer nam je ona davala rasvjetu za fotografiranje povijesnog trenutka, rekao nam je ekskluzivno speleolog Nikola Hanžek iz speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva Željezničar iz Zagreba.

Foto: SO Željezničar

On je u srijedu u 4.30 sati s kolegama potvrdio da Hrvatska ima novi najdulji jamski sustav u Hrvatskoj dug 41 kilometar i 299 metara. Dogovorom on se zove jamski sustav Crnopac za razliku od dosadašnjeg naziva jamski sustav Kita Gaćešina - Draženova puhaljka koji predstavlja samo sjeverni greben masiva Crnopca. Zadnjom akcijom je dokazano da se jamski sustav pruža šire od grebena Kite Gaćešine, spojen je s jamom Oaza koju su istraživali i prostire se ispod cijelog masiva Crnopca.

- Mi smo imali plan u četvrtak ili petak uspostaviti kontakt preko Cave-linka i probali iskomunicirati gdje bi bio put iz jame Oaza u Kitu Gaćešinu. No, prije toga smo otišli u kanal na kraju kojeg je bio otvor neprolazan za čovjeka kroz kojeg je puhao jak vjetar. Počeli smo razgrtati tvrdu zemlju i došli do pijeska. Micali smo ga kako bi se kroz njega provukao čovjek i to je bila stvarno teška misija. Vjetar nam je šibao u oči i imali smo osjećaj kao da smo ušli u pješčanu oluju - kazao nam je Hanžek. Kanal kroz kojeg su prošli bio je poprilično uzak i klaustrofobičan. Zbog svojih dimenzija nisu mogli proći sa speleološkom opremom već su je morali svlačiti i oblačiti nakon provlačenja. Uz njega su u tom trenutku bili kolege iz Željezničara Milena Njegovan, Andrej Plevnik i Pavao Babić. Nakon tri metra probijanja kroz pijesak Hanžek je upao u podzemni kanal duljine oko 70 metara.

- Na kraju toga bio je 'balkon' to jest otvor na kraju širok dva i visok tri metra. Primijetio sam mjesto za sidrište u stijeni kojeg se nisam sjećao iz Oaze. Doviknuo sam ostalima da se vjerojatno nalazimo u Kiti Gaćešinoj iako ni tad nisam bio siguran. Do mene je došao Andrej i osiguravao me kada sam tehnički penjao. Tada sam došao do jednog horizontalnog tunela i užeta s ekspedicije u travnju 2018. To nam je bila potvrda da su spojeni - prepričao je Hanžek. Kaže da se osjećao fenomenalno te da su to svi dugo iščekivali. Sve su označili i topografski snimili.

Foto: Teo

- Moram vam priznati da sam umoran. Bio sam u jami četiri dana. Izašli smo u srijedu kasno van i proveselili se uz logorsku vatru. Dio ekipe sad ide za Gračac, a ostali nastavljaju istraživati nove kanale u Oazi - kaže Hanžek i dodaje da je za sve zaslužan dugogodišnji timski rad.

Na ovom speleološkom logoru istraživanja jame Oaza je sudjelovalo te i dalje sudjeluje 30-ak speleologa iz SO HPD Željezničar, SO HPD Sniježnica iz Dubrovnika, SO HPK Sveti Mihovil iz Šibenika te kolege speleolozi iz Bugarske.

Podsjetimo, s novom duljinom sustav se nalazi na 92. mjestu na popisu najduljih speleoloških objekata u svijetu. Dubina mu je povećana na 797 m tako da je to danas i 5. jama po dubini u Hrvatskoj.