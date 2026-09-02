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KONZOLA U DŽEPU

Razer Prio je džepni dodatak uz koji telefon postaje stroj za igre

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Razer Prio je džepni dodatak uz koji telefon postaje stroj za igre
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Foto: Razer
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Jedinstveni mehanizam omogućuje da se jednim pokretom otvori i transformira u kontroler pune veličine koji može prihvatiti i najveće pametne telefone na tržištu, do dijagonale od sedam inča

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Svijet mobilnog igranja nezaustavljivo raste, no igrači se često suočavaju s kompromisom: ili glomazni kontroleri koji nude preciznost ili prenosivost na uštrb iskustva. Razer, poznati proizvođač gamerske opreme, tvrdi da ima rješenje. Njihov novi adut, Razer Prio, ultra-mobilni i sklopivi USB-C kontroler za iPhone i Android, dizajniran je da taj kompromis izbriše. Cilj je svakodnevne trenutke čekanja, od kašnjenja u prijevozu do pauze između predavanja, pretvoriti u punokrvne sesije igranja s kontrolama kakve se očekuju od prave konzole, a sve to u pakiranju koje stane u svaki džep.

Dizajniran za pokret

Foto: Razer

Glavna odlika Prio kontrolera njegova je nevjerojatna prenosivost. Kada je sklopljen, dimenzijama od 107 x 67 x 23 milimetra i masom od svega 101 grama, doista podsjeća na novčanik ili kutijicu za kartice. Jedinstveni mehanizam omogućuje da se jednim pokretom otvori i transformira u kontroler pune veličine koji može prihvatiti i najveće pametne telefone na tržištu, do dijagonale od sedam inča, uključujući modele kao što su iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S26 Ultra. Fleksibilni dizajn prilagođava se većini tankih i srednje debelih maskica za telefone, eliminirajući potrebu za njihovim skidanjem prije igranja.

"S Razer Priom, krenuli smo izbrisati kompromise između prenosivosti i preciznosti. Sklapa se na veličinu kreditne kartice, ali onog trenutka kad se otvori, funkcionira kao kontroler pune veličine. To je cijela poanta - igranje gdje god se zatekli", izjavio je Travis Furst, voditelj odjela za AI hardver i konzole u Razeru.

Foto: Razer

Kontrole koje iznenađuju

Unatoč minijaturnim dimenzijama, Prio nudi kompletan raspored kontrola. Opremljen je taktilnim četverosmjernim D-padom, tipkama za lice, odbojnicima te analognim okidačima koji, prema prvim recenzijama, imaju iznenađujuće dug hod, nudeći preciznost ključnu za, primjerice, trkaće igre. Tipke su dizajnirane da budu iznimno tihe, što omogućuje diskretno igranje u javnosti bez ometanja okoline. Ipak, prava zvijezda su analogne palice. Prio je prvi Razerov kontroler koji koristi precizne kapacitivne analogne palice, projektirane da smanje takozvani "drift", problem neželjenog pomicanja koji muči mnoge kontrolere. Beskontaktni senzori bilježe pokret u visokoj rezoluciji bez fizičkog trošenja, osiguravajući da ciljanje ostane oštro i stabilno, čak i tijekom vožnje po neravnoj cesti. Recenzenti, u početku skeptični, opisali su ih kao "čudesne" za ovu veličinu, ističući da funkcioniraju izvrsno čak i u pucačinama, žanru gdje male palice obično zakazuju.

Jednostavnost i široka kompatibilnost

Foto: Razer

Prio se s telefonom povezuje izravno putem USB-C priključka, što osigurava minimalnu latenciju i eliminira potrebu za Bluetooth uparivanjem ili punjenjem zasebne baterije. Kompatibilan je s uređajima koji koriste iOS 18 (ili noviji) te Android 14 (ili noviji), a putem USB-C kabela može se spojiti i na računala s Windows 11 sustavom. Kontroler podržava lokalno igranje mobilnih naslova, ali i popularne streaming servise kao što su Xbox Cloud Gaming, Steam Link i PS Remote Play. Namjenska tipka za aplikaciju Razer Cortex Mobile omogućuje brz pristup osobnoj biblioteci igara na jednom mjestu.

Iako je Prio impresivan uređaj, ima nekoliko ograničenja. Nedostatak "passthrough" priključka znači da telefon nije moguće puniti tijekom igranja. Dizajn također može biti problematičan za telefone s izrazito velikim i izbočenim modulima kamere ili za preklopne telefone u stilu knjige. Iako su recenzenti s rukama srednje veličine hvalili udobnost, igrači s većim dlanovima mogli bi osjetiti zamor tijekom duljih sesija. Cijena uređaja iznosi 99,99 dolara.

*uz korištenje AI-ja

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