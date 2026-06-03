Remake prvog Tomb Raidera dobio datum izlaska: Pametno izbjegli gaming događaj godine

Na sinoćnjem PlayStation State of Play napokon je otkriveno kad izlazi Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 12. veljače 2027. na PS5, Xbox Series X/S, PC i Nintendo Switch 2. Igra je izvorno bila planirana za 2026., ali odgoda je bila neizbježna - i nije teško pogoditi zašto. GTA 6 zauzima studeni, pa se Crystal Dynamics pametno izmakao s puta. S obzirom da iz Rockstara sad već kontinuirano dobivamo potvrde da novih odgoda neće biti, sva ostala velika gaming imena mogu planirati oko tog datuma.

Što zapravo dobivamo?

Legacy of Atlantis nije nastavak - to je kompletan remake prvog Tomb Raidera iz 1996., izgrađen od nule u Unreal Engineu 5. Crystal Dynamics razvija igru zajedno s Flying Wild Hogom i uz podršku Amazona kao izdavača, a cilj je modernizirati klasik bez gubitka duha originala.

Lara Croft kreće na globalno putovanje u potrazi za artefaktom Atlantide, kroz džungle Perua, ruševine antičke Grčke, egipatske pustinje i tajanstveni mediteranski otok. Kultni Lost Valley iz originala vraća se u potpuno prerađenom obliku - zagonetke su rekonstruirane od nule, prostori otvoreni i međusobno povezani, umjesto dotadašnjih zatvorenih soba. Ima i dinosaura, jer što bi bio Tomb Raider bez dinosaura.

Vizualno igra izgleda impresivno, a studio naglašava da je ovo ljubavno pismo fanovima povodom 30. obljetnice franšize. Prednarudžbe su otvorene, a deluxe izdanje donosi dva dana ranog pristupa.