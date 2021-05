Da, i do toga smo došli, na tržištu je prvi auto koji je u električnoj verziji povoljan gotovo kao i njegova benzinska verzija. Doduše samo ako u cijenu uračunate poticaje koje će i ove godine država dijeliti u iznosu do 70.000 kuna po autu. Za testirani Twingo koji je nakrcan doslovno svom mogućom opremom koja se u njega može ugraditi moguće je dobiti maksimalnih 70.000 kuna što njegovu cijenu od 185.810 kuna smanjuje na 115.810 kuna. Za usporedbu klasični benzinski Twingo sa 65 KS (inače jedan od najjeftinijih auta u Hrvatskoj) s približno istom opremom i bez automatskog mjenjača koštao bi oko 110.000 kuna. Također kod osnovnih verzija razlika nije velika. Najjeftiniji benzinski Twingo košta od 79.900 kuna,a najjeftiniji električni uz poticaje deset tisuća kuna više.

Dakle, uz pomoć države dobili smo prvi električni auto kojeg si mnogi mogu priuštiti. No takav auto mnogo je skromniji od prosječnih novih električnih auta koji pucaju od snage, imaju velike baterije i sve veći doseg. Vrijedi li Twingo unatoč tome uloženog novca provjerili smo na testu i odmah ćemo vam otkriti odgovor. Vrijedi, pod uvjetom da ga namjeravate 99 posto vremena koristiti u gradu ili na kraćim putovanjima.

Sa svoje 82 konjske snage, baterijom kapaciteta 22 kWh i deklariranim tvorničkim dosegom od 190 kilometara Twingo je zaista skroman usporedimo li ga s novim većim električnim autima, no kod tih auta govorimo o cijenama koje i uz poticaje gotovo redovito premašuju 200 tisuća kuna. Twingo je najmanje upola jeftiniji od takvih auta. Čak i mali Zoe je u startu uz poticaje 87 tisuća kuna skuplji od Twinga.

U odnosu na benzinski Twingo električni model se razlikuje samo po ukrasima na karoseriji, a u unutrašnjosti oba auta pružaju jednaku ponudu prostora. Relativno malu bateriju Twinga bilo je lako smjestiti pa i prtljažnik prima istih 219 litara kao i kod benzinske verzije.

Auto je prilično živahan za ovu klasu. S motorom od 82 KS do 50 km/h ubrzavat će bolje nego snažniji gradski auti s benzinskim ili dizelskim motorima. Do 100 km/h stiže za solidnih 12,6 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 135 km/h.

Najvažnije pitanje kod auta s ovako malim dosegom je - kakav je taj doseg u praksi? Na našem sedmodnevnom testu u uglavnom toplo proljetno vrijeme ostvarili smo potrošnju od 11,1 kWh/100 kilometara što znači doseg od 198 kilometara. U gradu smo uz prosječnu vožnju trošili još manje pa nam je doseg bio oko 230 kilometara. Uz agresivniju gradsku vožnju doseg je bio oko 180 kilometara, a uz jako nježnu oko 260 kilometara. Na otvorenoj cesti uz konstantnu brzinu od 90 km/h doseg nam je bio oko 180 kilometara.

Mi smo se odvažili i iz zapadnog dijela Zagreba otputovali do 95 kilometara udaljenog Varaždina. Autocestom smo vozili oko 90 km/h i auto je na cilj stigao bez problema s još 44 posto struje. Napunili smo bateriju i krenuli natrag. Vozili smo 120 do 130 km/h i na cilju u Zagrebu nam je preostalo tek desetak posto baterije. Jasno da ovo nije auto za duga putovanja no može poslužiti za nuždu.

Baterija Twinga je mala pa nema potrebe za brzim DC punjenjem. Twingo se puni samo AC strujom i to maksimalno do 22 kW snage. To znači da će se baterija na AC punjaču od 22 kW ili snažnijem napuniti za 63 minute. Twingo se na AC punjačima puni osjetno brže od velike većine auta koji dopuštaju uglavnom do maksimalno 11 kWh. Twingo je tu u prednosti jer je AC punjača mnogo više i uglavnom su besplatni.

I kod kuće punjenje ne traje previše dugo. Mala baterija se od 0 do100 posto napuni preko noći, za nešto više od 10 sati. Koristite li najjeftiniju struju cijena takvog punjenja bit će oko 10 kuna, a to je zaista povoljno za dvjestotinjak kilometara vožnje.

Na kraju i par riječi o udobnosti koja nas je zaista ugodno iznenadila. U odnosu na običan benzinski Twingo ovaj je osjetno tiši, a nema ni vibracija motora koje su u klasičnom Twingu itekako primjetne. Ovjes je također neočekivano udoban te se Twingo s neravnim cestama i "ležećim policajcima" nosi mnogo bolje nego što smo to očekivali od ovako malog auta s malim međuosovinskim razmakom. Za svaku pohvalu je i minimalni krug okretanja, jako praktična stvar u gradu.

Twingo Electric je odličan gradski auto. Doseg mu nije velik, no za svakodnevnu vožnju je i više nego dovoljan. S obzirom na malu razliku u cijeni, u gradskom prometu električni Twingo je mnogo bolji odabir od benzinskog. Živahniji i mnogo, mnogo štedljiviji. Naravno sve to pod uvjetom da dobijete državne poticaje. Bez njih razlika u cijeni isplatit će se tak nakon zaista mnogo, mnogo odvoženih kilometara.

Važnija oprema Renaul Twingo Electric

