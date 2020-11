Rijeka već pet godina provodi građanski odgoj, taj program preuzimaju i drugi gradovi

Povodom godišnjice provedbe programa, Grad Rijeka pokrenuo je i web-stranicu sa svim materijalima prema kojima rade i njihovi školarci. Program građanskog odgoja je višestruko nagrađen

<p><strong>Građanski odgoj</strong>, koji je u obrazovnim sustavima diljem razvijenog svijeta postao nešto što se podrazumijeva, u našim školama i dalje je u većini slučajeva sveden pod "međupredmetne teme", a njegova provedba ovisi o educiranosti, ali i volji samih nastavnika. </p><p>No znanja i vještine koje učenici dobivaju građanskim odgojem, u razvijenim, gospodarski jakim državama smatraju ključnima. <strong>Poznavanje temelja civilnog društva</strong>, kritičko razmišljanje, demokratska načela, održivi razvoj, solidarnost, sve su to znanja koja su postala nezamjenjiva u suvremenom svijetu, bez obzira na to kakvu karijeru i život osoba za sebe bira. </p><p><strong>U Rijeci su još prije pet godina </strong>svojim učenicima osnovnih škola ponudili program Građanski odgoj i obrazovanje, kao zasebnu izvannastavnu aktivnost. Kako javljaju iz Grada Rijeke, interes učenika je svake godine sve veći, a njihov program i model preuzeli su i <strong>mnogi drugi gradovi i županije</strong> (Pula, Pazin, Umag,Labin, Poreč, Rovinj, Sisak, Opatija te Istarska, PG i Krapinsko-zagorska županija). Rijeka im je besplatno ustupila materijale koje je izradila – priručnike za učenike i za nastavnike. </p><p>Također, ovih dana izradili su, te ovih dana i objavili web-stranicu sa svim nastavnim temama <strong>iz oba tiskana priručnika</strong> za učenike, te niz drugih informacija o građanskom odgoju i obrazovanju, kao i primjeri rada iz same prakse u školama.</p><h4><strong>Web stranica je dostupna na adresi</strong></h4><h3><strong> <a href="https://gradanskiodgoj.rijeka.hr/">https://gradanskiodgoj.rijeka.hr/</a></strong></h3><p><strong>Naslovnicu otvara </strong>šest glavnih cjelina: Društvo i ja; Tko, gdje i kako štiti naša prava?; Različiti i jednaki; Što treba znati o životu u demokraciji?; Upravljam svojim novcem; Što je održivi razvoj?</p><p>Svaka od tih cjelina donosi desetak konkretniji tema koje imaju istaknute lekcije iz udžbenika, te aktivnosti i zadatke za ućenike, kao i upute za <strong>praktični samostalni ili rad u grupi</strong>. Web-stranica, ističu voditelji projekta, posebno je dobar alat za učenje u doba pandemije korone, te pruža brojne informacije za nadopunjavanje gradiva, kako u školama, tako i u obitelji. Sav materijal je besplatan za preuzimanje.</p><p>Za ovaj program Grad Rijeka je primila nekoliko priznanja, a <strong>Europska komisija</strong> ga je izdovjila kao primjer dobre prakse u analizi politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, navodi se u priopćenju Grada Rijeke. Među priznanjima i nagradama izdvajaju se <strong>Priznanje Udruge gradova</strong> za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi; Povelja Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine - prijatelji djece te Nagrada "Gradovi za jednakost"„ za osobito istaknutu praksu u području jednakosti koju dodjeljuju Hrvatski pravni centar i Udruga gradova u RH.</p>