Rimac: Imamo ponude i drugih investitora, one su još veće...

Jedan od najvećih automobilskih brendova na svijetu Porsche uložio je u Rimac Automobile.

- Tri godine radimo na tome. U biti svije godine baš da radimo,a tri razgovaramo s njima. U isto vrijeme radimo s njima na projektima. Investirali su 18,7 milijuna eura u firmu, rekao je Rimac u razgovoru za Novu TV.

Kolika je sad vrijednost tvrtke?

Dobili su deset posto udjela za tu investiciju. Nama nije bila financijska korist primarna kod ove investicije nego više dugoročna suradnja, tehničko partnerstvo. Mi već sada imamo ponude od drugih investitora za višestruko veće evaluacije od toga s Porscheom, ali s njima je na drugim stvarima fokus.

Koliko tvrtka vrijedi? Možete li otkriti?

Ako je 18,7 milijuna za 10 posto onda se lako izračuna.

Na čemu ćete zajedno raditi s Porscheom?

Naše glavne tehnologije su u pogonskim sustavima električnih automobila, baterije i autonomna vožnja. To je ono gdje smo najjači. I Porsche, kao i svi drugi proizvođači, ide prema električnim vozilima. Porsche je pogotovo jako sklon sportskim automobilima gdje je naša najjača kompetencija i na tim područjima ćemo raditi skupa. Znači da mi njima pomažemo u razvijanju novih automobila, a oni će nama pomoći u dostizanju velikoserijske proizvodnje ranije.

Koliko je ova investicija značajna za hrvatsko gospodarstvo?

Hrvatska, na žalost, u 25 godina nije privukla niti jednu automobilsku firmu. Mi kao mala firma smo to uspjeli privući. Može se na to gledati kao prva izravna investicija automobilske firme u Hrvatsku. I to ne kao ostale zemlje u okruženju u jeftinu radnu snagu, već u znanje i nove tehnologije. To definitivno nije zadnje što ćemo mi raditi s Porscheom i s mnogim drugim proizvođačima. Mislim da smo promijenili totalno percepciju Hrvatske što se tiče autoindustrije i stvorili smo si ime. Kad pogledate recimo objavu Porschea u naslovnici piše: „Investicija u Hrvatsku u automobilsku firmu“. I u cijelom svijetu su naslovnice o tome. Imamo planove kako ćemo taj naš položaj i potencijal iskoristiti i za dobrobit Hrvatske.

Spomenuli ste neke druge investitore. Znači, bit će još dobrih vijesti?

Mi se širimo ogromnom brzinom. I dalje mislimo da smo na početku našeg puta, imamo još jako puno planova pred sobom, a za to će biti potrebno još puno kapitala.