NOVA PRAVILA IGRE

Roblox povlači radikalan potez! Zbog zaštite djece uveli stroga ograničenja, evo što to znači

Piše Tin Žigić,
Popularna igraća platforma Roblox najavila je uvođenje dvaju novih tipova računa za mlađe korisnike, "Roblox Kids" i "Roblox Select", koji s primjenom kreću početkom lipnja. Cilj je ovih značajnih promjena bolje prilagoditi sadržaj, komunikaciju i roditeljske kontrole dobi djeteta te odgovoriti na kritike o nedovoljnoj zaštiti maloljetnika na platformi koju svakodnevno koriste deseci milijuna ljudi.

Novi sustav automatski će korisnike svrstavati u kategorije prema dobi, koja se utvrđuje putem tehnologije za provjeru ili potvrdom roditelja.

Roblox Kids namijenjen je djeci od pet do osam godina i predstavlja najrestriktivniji način korištenja. Pristup će biti ograničen isključivo na igre s oznakama zrelosti "Minimal" ili "Mild", koje su prošle strogi proces odabira. Sve komunikacijske opcije, uključujući i chat, na ovim će računima biti zadano isključene. Kako bi roditelji lakše nadzirali aktivnosti, sučelje aplikacije imat će prepoznatljivu plavu pozadinu.

Za stariju djecu, od devet do 15 godina, uvodi se Roblox Select. Ovi računi omogućit će pristup širem katalogu igara, uključujući one s oznakom "Moderate". Komunikacijske postavke za ovu dobnu skupinu ostaju nepromijenjene, ali podložne postojećim pravilima. Kako djeca rastu, sustav će ih automatski prebacivati u višu kategoriju – s devet godina iz "Kids" u "Select", a sa 16 godina u standardni Roblox račun s gotovo svim funkcionalnostima.

Stroža pravila za igre i developere

Sadržaj dostupan mlađima od 16 godina prolazit će kroz dodatni, troslojni proces evaluacije. Developeri će morati potvrditi svoj identitet, aktivirati dvostupanjsku provjeru i održavati aktivnu pretplatu. Platforma će također u stvarnom vremenu analizirati interakcije starijih korisnika s novim igrama kako bi procijenila njihovu prikladnost za mlađe. Igre koje sadrže "osjetljive teme, društvena okupljanja ili mogućnost slobodnog crtanja" bit će zadano isključene s dječjih računa.

Kao odgovor na zahtjeve roditelja i kritike o sigurnosti, Roblox proširuje i roditeljske kontrole. Novost je mogućnost odobravanja pristupa određenim igrama koje inače ne bi bile dostupne djetetu prema zadanim postavkama. Roditelji će također moći blokirati pojedine igre i upravljati postavkama chata sve dok dijete ne navrši 15 godina. Ove promjene dolaze nakon niza tužbi u kojima se navodi da platforma ne čini dovoljno kako bi zaštitila djecu od štetnog sadržaja i kontakata.

​- Sigurnost nije statična značajka, to je putovanje koje se razvija kako dijete raste. Iako nijedan sustav nije savršen, ovi računi prilagođeni dobi osmišljeni su kako bi roditeljima olakšali procjenu i uskladili iskustva korisnika s njihovom dobi - izjavio je Matt Kaufman, direktor sigurnosti u Robloxu.

