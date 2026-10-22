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Rockstar im nudio neograničen budžet za pjesmu za GTA 6, ali legendarni duo ih je odbio

Piše Tin Žigić,
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Rockstar im nudio neograničen budžet za pjesmu za GTA 6, ali legendarni duo ih je odbio
Foto: Rockstar Games
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Francuski duo Daft Punk, iako je dobio nevjerojatnu ponudu za povratak, odlučio je odbiti suradnju s Rockstar Gamesom na soundtracku za Grand Theft Auto 6.

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Francuski elektronički duo Daft Punk navodno je odbio ponudu Rockstar Gamesa za rad na glazbi za igru Grand Theft Auto 6. Prema neslužbenim informacijama, tvorci najiščekivanije igre desetljeća nudili su im praktički neograničen budžet za konačni povratak na scenu.

Odbili ponudu iz snova

Iako se Grand Theft Auto 6 bliži svom izlasku zakazanom za 19. studenog 2026. godine, detalji o nastanku igre ne prestaju curiti u javnost. Poznati profil "Has It Leaked" objavio je 19. listopada kako je Rockstar prvo kontaktirao menadžment legendarnog Daft Punka.

Ideja izdavača bila je nagovoriti francuske glazbenike na veliki povratak ekskluzivno za potrebe novog nastavka hit igre. Nudili su im ogroman novac, no duo koji se razišao u veljači 2021. godine nije pristao na ovu masivnu suradnju.

​- Menadžmentu Daft Punka ponuđen je konačni povratak dua za soundtrack igre GTA 6 s onim što je u suštini bio neograničen budžet, a Justice su bili Rockstarov drugi izbor - stoji u objavi profila koji usko prati curenje informacija iz glazbene industrije.

Justice preuzeo glavnu ulogu

Nakon što je plan s Daft Punkom propao, Rockstar se okrenuo drugom poznatom francuskom elektroničkom dvojcu. Justice je na kraju prihvatio posao i skladao originalnu glazbu za igru, što je službeno potvrđeno 15. listopada.

Uz novi najavni video za igru predstavljena je i njihova nova pjesma "Flower in a Hurricane". Na njoj su surađivali s poznatim imenima kao što su Tame Impala, SZA i King Gizzard & the Lizard Wizard. Pjesma će se naći na službenom albumu igre koji sadrži ukupno 34 pjesme.

Zanimljivo je da jedan član Daft Punka ipak sudjeluje u glazbenoj pozadini novog Grand Theft Auta. Guy-Manuel de Homem-Christo producirao je pjesmu "RHYNO" koju izvodi Travis Scott, a koja je već ranije objavljena na raznim streaming platformama.

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