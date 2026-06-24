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Ruska Volga se vratila, ovo su njihovi modeli iz tvornice VW-a

Piše Autostart,
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Ruska Volga se vratila, ovo su njihovi modeli iz tvornice VW-a
Foto: volga

Proizvodnja je organizirana u Nižnjem Novgorodu, u tvornici koja je ranije pripadala Volkswagenu i u kojoj su se proizvodili modeli Volkswagena i Škode

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Jedno od najpoznatijih ruskih automobilskih imena ponovno je u prodaji. Nakon najave povratka marke Volga 2024. godine, na ruskom je tržištu sada službeno krenula prodaja tri nova modela: velikog SUV-a K50, manjeg SUV-a K40 i poslovne limuzine C50. Iako ime priziva domaću automobilsku tradiciju, tehnička pozadina novih Volgi mnogo je suvremenija i zapravo kineska. Sva tri modela vrlo su blisko povezana s Geelyjevim automobilima, K50 s Monjarom, K40 s Atlasom, a C50 s limuzinom Preface. Promijenjeni su prednja maska, oznake i još neki detalji, no osnova je jasna.

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