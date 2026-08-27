Samsung u novi Galaxy S26 FE ubacio jednu od najboljih video opcija sa preklopnih telefona

Samsung je u četvrtak i službeno predstavio Galaxy S26 FE, novi model kojim su upotpunili S26 liniju, koji donosi 6,7-inčni AMOLED zaslon, trostruku stražnju kameru s telefoto objektivom i niz novih Galaxy AI mogućnosti. S26 FE ujedno je prvi model u Galaxy S26 seriji koji iz kutije dolazi s One UI 9 te značajkama koje smo vidjeli

Jedna od zanimljivijih novosti vezana je uz kameru. Samsung je na Galaxy S26 FE prebacio My FanCam, značajku koja je prvi put predstavljena na novijim Galaxy preklopnim telefonima. Ona može automatski pratiti odabranu osobu u videu i držati je u središtu kadra, uz automatsko prilagođavanje kadra kako se scena mijenja.

Pogledajte kako to radi

Kamera prati ono što je važno

Foto: Samsung

Galaxy S26 FE ima trostruku stražnju kameru. Glavna kamera od 50 megapiksela ima optičku stabilizaciju, a društvo joj rade 12-megapikselna ultraširoka i 8-megapikselna telefoto kamera. Telefoto omogućuje 3x optički zoom, dok je digitalno povećanje moguće do 30 puta. Samsung koristi unaprijeđenu obradu slike, uključujući ProVisual Engine, dok Nightography treba pomoći pri snimanju u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Prednja kamera također je poboljšana i ima 12 megapiksela.

Kod videa je tu Super Steady s Horizontal Lockom, koji bi trebao pomoći pri snimanju stabilnijeg i ravnijeg videa, posebno kod brzog kretanja, putovanja ili drugih situacija u kojima se telefon često pomiče.

Samsung je dodatno proširio mogućnosti uređivanja fotografija. Photo Assist omogućuje korisniku da prirodnim jezikom zatraži određene izmjene fotografije. Moguće je, primjerice, promijeniti izgled scene ili dodati elemente, a uređivanje se može pregledati korak po korak i naknadno izmijeniti ili poništiti.

Za video je dostupan i Gemini Omni, koji omogućuje izradu i uređivanje videoklipova na temelju fotografija i videa iz galerije.

Foto: Samsung

AI pokušava predvidjeti što korisniku treba

Galaxy S26 FE dolazi s One UI 9, a Samsung je dio AI funkcija usmjerio prema kontekstu i svakodnevnim navikama korisnika.

Now Brief sada omogućuje veću personalizaciju putem prilagodljivih kartica, primjerice za vremensku prognozu i druge informacije. Korisnik može jednostavnim upitom kreirati i vlastite kartice.

Tu je i Now Nudge, koji se proširuje na odabrane aplikacije i obavijesti drugih proizvođača. Funkcija može prikazivati relevantne prijedloge ovisno o kontekstu i tako korisniku pomoći da određenu informaciju odmah pretvori u radnju.

Samsung je doradio i Circle to Search with Google. Sada je moguće istodobno pretraživati više elemenata koji se nalaze na istoj slici, primjerice više proizvoda ili objekata.

6,7-inčni zaslon i baterija od 4900 mAh

S26 FE ima 6,7-inčni FHD+ Dynamic AMOLED 2X zaslon s osvježavanjem do 120 Hz i maksimalnom svjetlinom od 1900 nita. Samsung ga pozicionira kao ekran za svakodnevni rad, gledanje sadržaja, igranje i kreativne zadatke.

U kućištu debljine 7,4 milimetra nalazi se baterija kapaciteta 4900 mAh. Uz 45-vatni adapter telefon može doći do 69 posto napunjenosti za oko 30 minuta. Podržano je i 15-vatno bežično punjenje te Wireless PowerShare.

Za performanse je zadužen Exynos 2500, izrađen u 3-nanometarskom proizvodnom procesu. Telefon dolazi u konfiguracijama s 8 GB RAM-a i 128, 256 ili 512 GB interne memorije, ovisno o tržištu.

Samsung dodatno naglašava dugoročnu softversku podršku. Galaxy S26 FE dobit će sedam generacija nadogradnji operativnog sustava i sedam godina sigurnosnih ažuriranja.

Poboljšan je i Smart Switch. Prilikom prelaska s Androida ili iPhonea moguće je putem QR koda bežično prenijeti podatke, uključujući lozinke, passkeyje, povijest poziva, postavke pristupačnosti i eSIM podatke.

Kupci uz uređaj dobivaju i šest mjeseci Google AI Pro pretplate, koja uključuje proširene AI mogućnosti i 5 TB prostora za pohranu u oblaku.

Galaxy S26 FE u odabrana tržišta stiže 4. rujna, a bit će dostupan u bojama Blueberry, Graphite i Pistachio.

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