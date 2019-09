Santa leda teška 315 milijardi tona odlomila se od Antarktike

Santa leda teška 315 milijardi tona odvojila se u ponedjeljak od velike ledene ploče Amery na Antarktici, ali se čini da taj događaj nije povezan s klimatskim promjenama, piše u ponedjeljak BBC.

Površina sante nazvane D28 iznosi 1.5 četvornih kilometara.

Stručnjaci će kretanje tako velikog ledenog bloka morati pažljivo motriti, jer bi mogla postati opasnost za plovidbu.

🔴The new D28 Iceberg (five times the area of Malta 🇲🇹 or ~1582km²) just calved away from Amery ice shelf 🇦🇶#Antarctica

🔻Before (20/09) and after (25/09) #Sentinel1🛰️🇪🇺 captures processed by @StefLhermitte pic.twitter.com/4uN3Ce6E9D