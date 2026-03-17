Šef gaming diva doživio fijasko na sudu: Uz ChatGPT je pokušao poništiti ugovor od 250 mil. $

Sud u američkoj saveznoj državi Delaware donio je presudu protiv južnokorejskog gaming giganta Kraftona, naredivši tvrtki da na posao odmah vrati direktora studija Unknown Worlds, kojeg su nezakonito smijenili u pokušaju da izbjegnu isplatu bonusa od 250 milijuna dolara. Bizarna priča dobila je dodatni zaplet kada je sud utvrdio da je cijeli plan preuzimanja osmišljen prema savjetima koje je izvršni direktor Kraftona, Changhan Kim, dobio od - ChatGPT-ja.

Plan za preuzimanje skovan uz pomoć AI-ja

Problemi su započeli nakon što je Krafton, najpoznatiji po globalnom hitu PUBG, 2021. godine za 500 milijuna dolara kupio Unknown Worlds, studio koji stoji iza popularne igre Subnautica. Ugovor o akviziciji uključivao je klauzulu o dodatnoj isplati do 250 milijuna dolara, poznatoj kao "earnout", ako studio ostvari zadane prihode do kraja 2025. godine. Kako se približavao izlazak iščekivanog nastavka Subnautica 2, interne projekcije pokazale su da će igra s lakoćom dosegnuti ciljeve, što bi aktiviralo maksimalnu isplatu.

Prema sudskim dokumentima, direktor Kraftona, Changhan Kim, počeo se bojati da je pristao na loš posao koji će ga prikazati kao "naivčinu". Ignorirajući upozorenja vlastitog pravnog tima da bi otpuštanje ključnih ljudi bez valjanog razloga moglo dovesti do tužbe, Kim se za savjet obratio popularnom chatbotu ChatGPT. Na prijedlog umjetne inteligencije, osnovao je internu radnu skupinu pod nazivom "Projekt X", čiji je cilj bio ili ispregovarati novi, jeftiniji dogovor, ili izvesti potpuno preuzimanje kontrole nad studijem.

Sud odbacio izgovore kao "izmišljene"

Slijedeći upute chatbota, Krafton je u srpnju 2025. uručio otkaze trojici ključnih ljudi: direktoru Tedu Gillu te osnivačima studija, Charlieju Clevelandu i Maxu McGuireu. Kao razlog su prvo naveli da trojac "namjerno žuri" s izlaskom igre kako bi osigurao bonus, a kasnije su tvrdnje promijenili, optužujući ih za zanemarivanje dužnosti i krađu povjerljivih podataka.

Sutkinja Lori W. Will u svojoj je presudi oštro kritizirala poteze Kraftona, nazvavši njihova opravdanja "naknadno izmišljenima" i "lažnima". Prema njezinim riječima, Krafton se, suočen s isplatom od devet znamenki, odlučio na "češljanje po prošlosti zaposlenika kako bi pronašao bilo kakav razlog za otkaz". Sud je utvrdio da su osnivači podatke preuzeli isključivo kako bi zaštitili intelektualno vlasništvo studija tijekom očitog pokušaja neprijateljskog preuzimanja.

Direktor vraćen na posao, rok za bonus produžen

Kao rezultat presude, Krafton mora odmah vratiti Teda Gilla na poziciju direktora Unknown Worlds te mu predati pune operativne ovlasti nad razvojem i datumom izlaska igre Subnautica 2. Budući da su Kraftonovi postupci nezakonito odgodili projekt, sud je također produžio rok u kojem studio može ostvariti pravo na bonus, i to do 15. rujna 2026. godine. Iz Kraftona su poručili da se "s poštovanjem ne slažu s presudom" i da "razmatraju svoje daljnje opcije", no da im je trenutni fokus ostao nepromijenjen: isporučiti najbolju moguću igru obožavateljima.