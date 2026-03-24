Šef kompanije slučajno otkrio koliko bi mogao koštati GTA 6

Nakon više od desetljeća čekanja, GTA 6 sve je bliže, a svaka nova informacija izaziva golemu pažnju javnosti. Iako Rockstar Games i izdavač Take-Two Interactive još uvijek kriju ključne detalje, čini se da je izvršni direktor Strauss Zelnick u nedavnom intervjuu nenamjerno otkrio ono što mnoge najviše zanima - cijenu najočekivanije igre generacije. Njegova izjava ne samo da je umirila strahove od potencijalne cijene veće od 100 dolara, već je donijela i jedno važno obećanje koje će definirati iskustvo igranja.

Izjava koja je potvrdila sumnje

Tijekom razgovora o monetizaciji u videoigrama, Zelnick je upitan o mogućnosti uvođenja reklama unutar samog svijeta GTA 6. Njegov odgovor bio je jasan i direktan, a usput je spomenuo i konkretne brojke koje su analitičari i igrači odmah protumačili kao potvrdu cjenovnog ranga za nadolazeći hit.

​- Vrlo mi je teško povjerovati da bismo željeli imati nametljivo oglašavanje u igri za koju je netko platio 70 ili 80 dolara. To bi se činilo nepošteno - izjavio je Zelnick.

Iako nije izravno rekao "GTA 6 koštat će 80 dolara", kontekst razgovora bio je dovoljan da se stvori zaključak. Cijena od 70 do 80 dolara uklapa se u novi standard za takozvane AAA naslove na tržištu, a s obzirom na golema ulaganja i desetogodišnji razvoj, mnogi smatraju takav iznos opravdanim. Ova neslužbena potvrda raspršila je ranije spekulacije da bi Rockstar zbog ogromne popularnosti franšize mogao pokušati probiti psihološku granicu od 100 dolara.

Potpuno iskustvo bez napadnih reklama

Olakšanje za mnoge igrače stiglo je u obliku obećanja da GTA 6 neće imati nametljive reklame koje prekidaju igru. Zelnick je pojasnio da, iako se oglasi mogu pojaviti u nekim igrama na prirodan način, poput brendova na panoima u sportskim arenama u serijalu NBA 2K, takav pristup nije prikladan za premium naslove za koje igrači plaćaju punu cijenu.

To znači da će svijet Leonide, fiktivne verzije Floride u kojoj se radnja odvija, biti potpuno uronjen u priču bez komercijalnih prekida. Igrači koji plate visoku cijenu dobit će zauzvrat cjelovito i neometano iskustvo, što je postalo rijetkost u industriji koja sve više naginje mikrotransakcijama i dodatnim oblicima zarade nakon izlaska igre.

Konzole prvo, PC igrači na čekanju

Kao što je već postala tradicija za Rockstar Games, vlasnici konzola prvi će dobiti priliku zaigrati novi nastavak. Službeni datum izlaska za PlayStation 5 i Xbox Series X/S potvrđen je za 19. studenog 2026. godine.

S druge strane, PC igrači će se morati strpjeti. Povijest izlazaka igara kao što su Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2 sugerira da će PC verzija kasniti barem godinu dana. Najrealnije procjene govore da bi se na tržištu mogla pojaviti tek krajem 2027. godine. Rockstar ovim pristupom osigurava stabilnost na konzolama, koje imaju unificiran hardver, te si daje dodatno vrijeme za optimizaciju i borbu protiv varanja na PC platformi.