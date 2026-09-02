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Šef Mercedesa o AMG-u na struju: 'Najbolji koji sam vozio'

Piše Autostart,
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Šef Mercedesa o AMG-u na struju: 'Najbolji koji sam vozio'
Foto: Mercedes-Benz Group AG
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"Kada sam prvi put vozio CLA 45 s tim sustavom, osjećao sam se kao ponovno rođeni kršćanin", rekao je između ostaloga predsjednik uprave Mercedesa Ola Källenius

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Električni automobili odavno pokušavaju nadomjestiti ono što im prirodno nedostaje, prije svega zvuk, promjene stupnjeva prijenosa i mehaničke vibracije. Mercedes-AMG je s novim električnim CLA 45 otišao toliko daleko da je predsjednik uprave Mercedesa Ola Källenius nakon vožnje automobil usporedio s V8 modelom. I pritom upotrijebio prilično neobičan opis.

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