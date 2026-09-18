Šefica Dacije povezuje rast cijena i sa slabijom prodajom novih automobila u Europi. Preciznije, govori o približno tri milijuna automobila manje godišnje u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu
AUTOSTART.HR
Šefica Dacije napala EU i traži promjenu pravila: 'Automobili su postali preskupi'
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Dacia je izgradila velik dio uspjeha na jednostavnim i relativno jeftinim automobilima, no upravo je takav poslovni model sve teže održavati. Šefica marke Katrin Adt upozorava da sve veći broj europskih sigurnosnih i ekoloških propisa snažno povećava troškove razvoja automobila te traži blaži regulatorni režim za male modele.
Prema njezinim riječima, Dacia je dosad morala zadovoljiti oko 100 novih regulatornih zahtjeva, a do kraja desetljeća očekuje ih još 107.
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