Obavijesti

Tech

Komentari 0
AUTOSTART.HR

Šefica Dacije napala EU i traži promjenu pravila: 'Automobili su postali preskupi'

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Šefica Dacije napala EU i traži promjenu pravila: 'Automobili su postali preskupi'
Foto: Dacia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šefica Dacije povezuje rast cijena i sa slabijom prodajom novih automobila u Europi. Preciznije, govori o približno tri milijuna automobila manje godišnje u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu

Admiral

Dacia je izgradila velik dio uspjeha na jednostavnim i relativno jeftinim automobilima, no upravo je takav poslovni model sve teže održavati. Šefica marke Katrin Adt upozorava da sve veći broj europskih sigurnosnih i ekoloških propisa snažno povećava troškove razvoja automobila te traži blaži regulatorni režim za male modele.

Prema njezinim riječima, Dacia je dosad morala zadovoljiti oko 100 novih regulatornih zahtjeva, a do kraja desetljeća očekuje ih još 107.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Novi iPhone 18 stigao u Hrvatsku, redovi u Zagrebu. Evo koliko košta najjači model
APPLEOVA NOVA ZVIJEZDA

FOTO Novi iPhone 18 stigao u Hrvatsku, redovi u Zagrebu. Evo koliko košta najjači model

Appleov iPhone 18 od danas se prodaje i u Hrvatskoj, a početak prodaje su obilježili u trgovini iStyle. Novi iPhone 18 Pro kreće s cijenom od 1580 eura za model sa 256 GB, pa sve do 3220 eura za model od 2 TB. Veći iPhone 18 Pro Max kreće od 1750 pa sve do 3390 eura.
VIDEO Iz ove megatvornice u Kini svakih 10 minuta izlazit će jedan humanoidni robot
VELIKI PLANOVI

VIDEO Iz ove megatvornice u Kini svakih 10 minuta izlazit će jedan humanoidni robot

Ovo postrojenje prvo je takve vrste u svijetu, a nalazi se u gradu Liuzhou u kineskoj autonomnoj regiji Guangxi Zhuang. Njen primarni fokus stavljen je na masovnu proizvodnju UBTechovih serija robota Walker S i Cruzr.
VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu
SNIMKE IZ KINE

VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu

PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026