Šefica Dacije napala EU i traži promjenu pravila: 'Automobili su postali preskupi'

Dacia je izgradila velik dio uspjeha na jednostavnim i relativno jeftinim automobilima, no upravo je takav poslovni model sve teže održavati. Šefica marke Katrin Adt upozorava da sve veći broj europskih sigurnosnih i ekoloških propisa snažno povećava troškove razvoja automobila te traži blaži regulatorni režim za male modele.

Prema njezinim riječima, Dacia je dosad morala zadovoljiti oko 100 novih regulatornih zahtjeva, a do kraja desetljeća očekuje ih još 107.



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