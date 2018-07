Seks, droga i kodiranje: Ovo su divlji počeci internetskog diva

Tehnološki div Google među najvrjednijim je tvrtkama svijeta, ali kao i većina startupa, nastao je iz garaže, odnosno u pola kuće Susan Wojcicki, šogorice jednog od osnivača Sergeya Brina.

Prema pričanjima prvih zaposlenika, Google je prvo postao poznat po žestokim zabavama i otkačenoj uredskoj kulturi, a tek kasnije po biznisu koji im je donio basnoslovni novac i omogućio izgradnju tehnološkog imperija.

Isječci iz knjige Valley of Genius (u prijevodu Dolina genijalaca) koje je objavio Vanity Fair donose necenzuriranu priču o razvoju najpoznatije firme na svijetu i otkriva da je Google u svojim počecima bio divlji startup u kojem je predani rad išao ruku pod ruku sa žestokim pijanstvima i partijanjima.

Charlie Ayers, prvi šef Googleove kantine otkrio je poneki detalj o zabavama na kojima se drogiralo i pilo, ali i o haremu atraktivnih djevojaka koje su stalno okruživale osnivače firme Larryja Pagea i Sergeya Brina.

- Larry i Sergey imali su čopore zgodnih cura koje su se pretvorili u mali harem, zvao sam ga L&M harem .Sve te cure su danas, godinama kasnije, šefovi različitih odjela kompanije - tvrdi u knjizi.

Heather Cairns, inače četvrti zaposlenik firme, radila je na poziciji šefa odjela ljudskih potencijala. Napomenula je da su mnogi u firmi bili zabrinuti zbog Brinovih odnosa sa ženskim kolegicama.

- Larryju se moglo vjerovati kada je u pitanju privatni život. Ali uvijek smo se na neki način brinuli da će se Sergey upustiti u vezu s nekim iz firme' - kazala je.

'Zašto ne? To su moji zaposlenici'

Ne bez razloga. Zbog afere s Amandom Rosenberg koja je radila u marketingu Googleovih pametnih naočala Google Glass, Brin se rastao od svoje supruge Anne Wojcicki. Cairns dodaje da je seks među zaposlenicima bio uobičajena stvar te da s znalo događati da u uredu nabasate na par zaposlenika u akciji.

U tome je svakako prednjačio Brin. Upozoren da se ne upušta o odnose s kolegicama, Brin bi odgovorio: 'Zašto ne? To su moji zaposlenici.'

- Treba imati na umu da su svi u ekipi imali nešto više od dvadesetak godina - osim mene, ja sam već bila vremešna 35-godišnjakinja, dakle hormoni su im još uvijek divljali.

Drugi opisuju atmosferu u Googleu rečenicom - seks, droga i rock 'n' roll.

Google je zaposlenike svake godine vodio na skijanja u Squaw Valley i tamo su bili epski tulumi. Charlie Ayers, koji je prije Googlea radio s legendarnim bendom Grateful Dead, redovno je organizirao, kako ih je nazvao nesankcionirane zabave.

- Dovodio sam bendove, DJ-je, goleme količine alkohola i trave, radio sam kolačiće s marihuanom. Sjećam se da su mi ljudi prilazili i govorili: 'Haluciniram. Što si dovraga stavio unutra?'

Bivša zaposlenica Marissa Mayer, danas izvršna direktorica kompanije Yahoo, u Google je došla kao zaposlenik broj 20. Kratko je bila u vezi s Larryjem Pageom, objašnjava da su se sve ideje razrađivale zajedničkim brainstormingom.

- Bila sam tako kad smo počeli eksperimentirati sa Street Viewom. Posudili smo kameru, uskočili u plavu Volkswagen bubu i počeli se voziti po okolici Palo Alta, i fotografirali svakih 15 sekundi. Na kraju dana, fotografije smo spojili softverom za povezivanje fotografija.

Doug Edwards, Googleov zaposlenik broj 59 prisjetio se da je Brin tijekom jednog brainstorminga predložio da se logo Googlea projicira na Mjesec.

- Htio je cijeli budžet za marketing iskoristiti za pomoć izbjeglicama iz Čečenije. Htio je Google brandirane kondome dijeliti po srednjim školama - ispričao je Edwards.

No neke ideje koje su se rodile tijekom brainstormiga smo doista i ostvarili - primjerice samovozeće automobile - istaknula je Mayer.

Umjesto team buildinga, ekipa je odlazila na poznati hipi festival Burning Man. Prvi Google Doodle, na kojem je pisalo 'We're all at Burning Man' ustvari je bio obavijest klijentima da je cijela firma otišla na festival.