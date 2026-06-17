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Simfonija od V8 motora: GLE i GLS dobili su novi V8 sa 612 KS

Piše Autostart,
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Simfonija od V8 motora: GLE i GLS dobili su novi V8 sa 612 KS
Foto: Mercedes Benz

Obnovljeni Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ i Mercedes-AMG GLS 63 S 4Matic+ dobili su temeljito dorađen 4,0-litreni biturbo V8, i to u trenutku kada se veliki motori sve češće povlače iz ponude

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Mercedes-Benz posljednjih godina snažno širi električnu ponudu, a i AMG sve više ulazi u eru hibrida i potpuno električnih modela. Ipak, dvije najveće SUV izvedbe iz Affalterbacha pokazuju da V8 još nije otišao u mirovinu, naprotiv, dobio je novu generaciju. Obnovljeni Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ i Mercedes-AMG GLS 63 S 4Matic+ dobili su temeljito dorađen 4,0-litreni biturbo V8, i to u trenutku kada se veliki motori sve češće povlače iz ponude.

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