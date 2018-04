Sjajni God of War ima skriveni kraj, a ovako ga možete otkriti

Ogromni God of War igra je kakva se rijetko viđa. Pružit će vam gomilu zabave kroz nekoliko desetaka sati pustolovina među svjetovima u kojima je vaš glavni cilj da Kratosa i njegova sina Atreusa odvedete na vrh najviše planine kako bi rasuli pepeo dječakove majke i svoje supruge. No, to je i pustolovina koja ima skriveni kraj - baš kao što ih znamo vidjeti na kraju holivudskih filmova.

Glavna priča ima svoj kraj, koji nećemo otkrivati da ne umanjimo užitak igranja, ali kad dođete do njega moći ćete otključati i dodatak. Za to ćete morati pričekati početak odjavne špice. Igra će vas tada obavijestiti da se možete vratiti u istraživanje svijeta, no ponudit će vam i drugu opciju. Možete se vratiti u kuću u kojoj je sve počelo.

Kad uđete u svoj dom, iz kojeg ste s Kratosom i Atreusom krenuli u avanturu, vidjet ćete opciju za aktivaciju kraj vašeg kreveta. Ovdje ćete prvi put imati izbor i da odete spavati, što će aktivirati dodatni kraj. No, nećemo kvariti ni ovaj dodatak, već vam ostavljamo da ga sami otkrijete.