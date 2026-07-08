Najvažnije pravilo ljetnog održavanja je da se karoserija ne pere i ne čisti pod izravnim suncem. Lim se tada pregrijava, sredstva prebrzo isparavaju i ostaju mrlje
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Smola, sol, kukci i bitumen: Evo kako ljeto uništava auto lak
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Ljeto na prvi pogled izgleda kao najlakše razdoblje za automobil. Nema soli s cesta, nema bljuzge, nema hladnoće i zamrzavanja, mnogo je manje kiše... . No upravo se ljeti karoserija često nalazi pod najžešćim napadom. U Hrvatskoj su najveći problemi jako sunce, visoke temperature, borova smola na obali, lipa i topola u gradovima, ostaci kukaca nakon vožnje autocestom, bitumen s friško popravljanih cesta, ptičji izmet, morska sol i prašina. Sve to na prvi pogled djeluje bezazleno, ali na laku može ostaviti trajne tragove.
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