Smola, sol, kukci i bitumen: Evo kako ljeto uništava auto lak

Ljeto na prvi pogled izgleda kao najlakše razdoblje za automobil. Nema soli s cesta, nema bljuzge, nema hladnoće i zamrzavanja, mnogo je manje kiše... . No upravo se ljeti karoserija često nalazi pod najžešćim napadom. U Hrvatskoj su najveći problemi jako sunce, visoke temperature, borova smola na obali, lipa i topola u gradovima, ostaci kukaca nakon vožnje autocestom, bitumen s friško popravljanih cesta, ptičji izmet, morska sol i prašina. Sve to na prvi pogled djeluje bezazleno, ali na laku može ostaviti trajne tragove.



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