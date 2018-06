Snimaju najbolje fotke već 100 godina: Sad to rade na telefonu

Neki od najpoznatijih trenutaka zabilježenih u vječnosti fotografskog filma nastali su upravo na kamerama Leice, slavne njemačke kompanije koja je zaslužna za fotografsku revoluciju koju su pokrenuli prije stotinjak godina. Portreti Che Guevare, Muhammada Alija te jedna od najpoznatijih fotografija općenito - ona na kojoj mornar ljubi ženu na Times Squareu snimljeni su Leicinim fotoaparatima, ali i dio su stalnog postava u sjedištu kompanije u Wetzlaru koji smo posjetili nedavno, a u kojem smo mogli i vidjeti kako nastaju najnoviji modeli Leicinih fotoaparata.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan od najzaslužnijih ljudi za fotografsku revoluciju bio je Oskar Barnack, koji je u tadašnjoj kompaniji Leitz napravio prvi 35 mm fotoaparat, a upravo je taj format i danas živ. Tada, čak ni u samoj kompaniji nisu bili sigurni u potencijal Barnackove kreacije, no upustili su se u izazov i kreirali Ur-Leicu, lagan i malen fotoaparat koji je svjetlo dana ugledao uoči 1. svjetskog rata. Inače, upravo je Barnack prema legendi zaslužan za fotografske filmove koji su imali 36 snimaka jer je toliko ekspozicija stalo između njegovih ruku kad bi ih raširio. Taj je fotoaparat kroz godine nadograđivan, da bi 1925 stigla verzija Leica IA. Sedam godina kasnije stigla je Leica II - koja je imala optičko tražilo i izmjenjive objektive. Kompanija je kroz godine imala svoj rast i pad, a svoj prvu digitalnu kameru predstavili su 1996. godine. Bez obzira na sve, njihov utjecaj toliko je velik da su u svom muzeju jedan značajan dio posvetili kopijama Leicinih kamera, a o lažnjacima su čak objavljene i knjige.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata Velik dio proizvodnje obavlja se ručno

Tijekom obilaska pogona, Leicini čelnici rekli su nam kako u velikom dijelu njihova proizvodnja i dalje izgleda kao manufaktura i da imaju znatno manje strojeva od rivala poput Canona ili Nikona, ali da i zato manje proizvode. Vodeći nas kroz cijeli proces izrade leća, mogli smo vidjeti kako se ona brusi, polira i tretira plazmom kako bi se maksimalno smanjile refleksije, ali i zaštitila leća. Svi ti zahvati, pa i posebni premaz na lećama znače da im za jednu leću treba i po dva i pol do četiri sata.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što su prije stotinu godina bili u središtu fotografske revolucije, tako je i danas Leica opet uključena u središte fotografske revolucije, ali one mobilne. U proteklih desetak godina mogli smo vidjeti nagli razvoj pametnih telefona, a s njima i mobilne fotografije koja je omogućila ljudima da fotoaparate nose u džepu, ali da budu jednostavniji, zabavniji i pametniji te da u konačnici snimamo drastično više fotografija. To je rezultiralo time i da je fotoaparat na našim mobitelima vitalan dio naše svakodnevice - od fotografiranja cijene u dućanu, dokumenata, raznih doživljaja… U isto vrijeme u zaborav su praktično potonuli kompaktni fotoaparati.

Foto: Huawei Leica je odvojila dio svojih ljudi koji radi isključivo na lećama za Huawei

To su uvidjeli i vodeći ljudi Leice koji su još prije četiri godine razmišljali o tome mogu li napraviti vlastiti telefon. Tada su počeli i pregovore s proizvođačima telefona, no nisu htjeli samo svoj znak na telefonu. Kao partnera su odabrali Huawei, a prije dvije godine zajedno su predstavili P9/P9 Plus. No to je daleko više od suradnje u kojoj kompanije dijele samo svoje ime. Leica i Huawei su napravili zajednički inženjerski tim koji usko radi na razvoju novih leća i sustava kamera za mobilne telefone. Tako sada imaju timove u Njemačkoj, ali i u kineskom Shenzhenu, koji su fokusirani na novu razinu inovacije, kad znanje iz leća i kamera krenu smanjivati na veličinu za mobitele.

No kako su nam pojasnili iz Leice, takve leće za mobitele proizvode se u milijunima komada i to se ne radi u Njemačkoj, već su oni zaduženi za sve kalkulacije i raspored samih leća.

Foto: Huawei

Više od 90 posto podatkovnog prometa u budućnosti će biti fotografije i video, a naši timovi rade na još bližoj suradnji s Leicom kako bi došli do novih poboljšanja u kvaliteti fotografija i videa i proizveli najnaprednije inovacije u mobilnim kamerama - rekao je Huaweijev direktor Ren Zhengfei.

Tako su nakon serije P9, predstavili i naprednije modele P10 te Mate 9 koji su donijeli još naprednije kamere koje rade s umjetnom inteligencijom. No ove godine je P20 Pro kao prvi telefon s trostrukom kamerom zasjenio sve mobitele na tržištu te je pravi dokaz suradnje obje kompanije na području dizajna optike, kvalitete snimanja, obrade fotografije, optimizacije, same konstrukcije modula za snimanje, ali i korisničkog sučelja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan od velikih razloga zbog kojeg najnoviji fotoaparat na P20 modelima snima tako dobre fotografije uz Vario-Summilux leće je i umjetna inteligencija. Kako su rekli iz Huaweija i Leice, na taj način su htjeli omogućiti prosječnom korisniku da snimi kvalitetnije fotografije, a i profesionalni fotografi kroz radionice su rekli kako upravo uz umjetnu inteligenciju mogu dobiti i neke efekte koje je običnim kamerama teže ostvariti. Naime, AI sustave u telefonu podržava posebni čip koji u minuti može prepoznati više od 2000 slika, a njih može sortirati u 500 scenarija i 19 kategorija. Inženjeri Leice najavili i kako stalno rade na novim stvarima, ali nisu htjeli otkriti što bi nas moglo dočekati u nasljedniku modela P20, već su samo natuknuli kako žele u mobitele ugrađivati što profesionalniji hardver.