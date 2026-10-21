Obavijesti

Tech

Komentari 0
OŠTRI REZOVI

Šok potez EA: Gase legendarni studio BioWare i Mass Effect igru, otkazi za stotine ljudi

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Šok potez EA: Gase legendarni studio BioWare i Mass Effect igru, otkazi za stotine ljudi
3
Foto: EAGames
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U sklopu velikog restrukturiranja, Electronic Arts zatvara BioWare, što rezultira otkazima za stotine zaposlenika i prekidom razvoja nove igre iz serijala Mass Effect. Ova odluka označava kraj jednog od najcjenjenijih studija u industriji video igara.

Admiral

Electronic Arts najavio je gašenje poznatog razvojnog studija BioWare u sklopu masovnih otkaza i velikog restrukturiranja poslovanja. Tim potezom otkazan je i razvoj sljedeće igre u serijalu Mass Effect, a industrija videoigara ostaje bez studija koji je tijekom tri desetljeća stvorio neke od najcjenjenijih naslova.

Masovni otkazi i kraj za Mass Effect

Tvrtka Electronic Arts podijelit će oko 400 otkaza, što predstavlja otprilike tri posto njihove ukupne radne snage. Od tog broja, oko 50 radnih mjesta ukinuto je u BioWareu, koji se u potpunosti zatvara.

Glavni operativni direktor EA David Tinson i direktor za studije Cam Weber obavijestili su zaposlenike putem dopisa o teškim odlukama koje su morali donijeti nakon analize poslovanja. Pojasnili su kako tvrtka ukida određene projekte, a najveća žrtva je sljedeći nastavak serijala Mass Effect koji je bio u ranoj fazi razvoja.

ŠOK NA TRŽIŠTU Apsurd u svijetu igara: Rekordi za Battlefield, a EA dijeli otkaze
Apsurd u svijetu igara: Rekordi za Battlefield, a EA dijeli otkaze

​- Donijeli smo odluku da nećemo nastaviti s razvojem, što znači da zatvaramo studio. BioWare je legendarni studio koji je pomogao definirati žanr igranja uloga i ovu odluku ne shvaćamo olako - poručili su Tinson i Weber.

Ovi oštri rezovi dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je EA u kolovozu postao privatna tvrtka. Tada se dogodio otkup vrijedan 55 milijardi USD koji je predvodio saudijski Javni investicijski fond, ostavivši tvrtku s oko 18 milijardi USD duga. Zbog toga je vodstvo još ranije najavilo plan uštede od 700 milijuna USD kroz smanjenje troškova istraživanja i razvoja.

Problemi s novijim naslovima

Ray Muzyka, Greg Zeschuk i Augustine Yip osnovali su studio 1995. godine, a BioWare je brzo izgradio reputaciju zahvaljujući dubokim i bogatim svjetovima. Njihov rani hit Baldur's Gate revitalizirao je žanr RPG igara, nakon čega ih je EA službeno preuzeo 2007. godine.

SAUDIJCI I TRUMPOVCI MEGAKUPNJA: EA i službeno u vlasništvu Saudijaca, evo što to znači za brojne hit igre...
MEGAKUPNJA: EA i službeno u vlasništvu Saudijaca, evo što to znači za brojne hit igre...

Pod krovom novog vlasnika nastavili su nizati uspjehe fantastičnim serijalima kao što su Dragon Age i originalna Mass Effect trilogija. Ipak, posljednjih godina studio se borio s brojnim problemima i kritikama igrača zbog naslova poput Mass Effect: Andromeda i neslavnog projekta Anthem koji je brzo ugašen.

Kap koja je prelila čašu očito je bio nedavni izlazak igre Dragon Age: The Veilguard. Iako su postojala velika očekivanja, prodaja nije ostvarila zadane ciljeve tvrtke, što je dodatno poljuljalo povjerenje u mogućnosti studija.

BioWare se oglasio na društvenim mrežama i oprostio od zajednice. Zahvalili su obožavateljima na podršci tijekom dugog niza godina u kojima su zajedno stvorili neke od najomiljenijih igara svih vremena.

​- Nakon više od tri desetljeća zajedničkih avantura, BioWare se zatvara i rani razvoj na sljedećem Mass Effect projektu završava. Ništa nije lako u pisanju ovih riječi - stoji u službenoj objavi studija.

VELIKI REZOVO Fortnite gubi igrače, čak 1000 ljudi u Epicu ostat će bez posla
Fortnite gubi igrače, čak 1000 ljudi u Epicu ostat će bez posla

Promjena strategije za budućnost

Umjesto riskiranja s novim i skupim RPG projektima, EA se okreće svojim provjerenim i najprofitabilnijim franšizama. Fokus se prebacuje na pucačine i sportske naslove, gdje tvrtka vidi najveće prilike za dugoročni rast i dominaciju na tržištu.

Nastavit će se snažno ulaganje u serijal Battlefield i popularnu online igru Apex Legends. Studiji Respawn i DICE već surađuju na novom projektu za koji se pretpostavlja da će biti novi nastavak u serijalu Star Wars: Battlefront. Uz to, EA Sports nastavlja raditi na FC franšizi i priprema dva nova projekta, uključujući povratak borilačke serije Fight Night.

Što se tiče akcijskih avantura, tvrtka planira raditi na manjem broju velikih projekata istovremeno, fokusirajući se na nadolazeće igre Marvel's Iron Man i treći nastavak serijala Star Wars Jedi. Razvojni timovi radit će i na simulaciji života The Sims, gdje se nastavlja razvoj projekta pod kodnim imenom Evergreen, dok je paralelni projekt Lotus privremeno zaustavljen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U Hrvatskoj je na snazi obavezna zimska oprema od 15. studenog
Prepoznajete li ih sve? Satirične GTA firme na ulicama Miamija
ROCKSTAR PREUZEO MIAMI

Prepoznajete li ih sve? Satirične GTA firme na ulicama Miamija

Manje od mjesec dana prije izlaska GTA 6, Rockstar je u miamijskoj četvrti Wynwood na uličnim oglasnim pločama postavio reklame fiktivnih brendova iz igre. Međutim, iako fiktivni, većina brendova predstavlja parodiju stvarnih tvrtki. Radi se o dijelu masivne marketinške kampanje kojom Rockstar doslovno preuzima Miami - grad koji je poslužio kao inspiracija za Vice City. Oglasi izgledaju uvjerljivo i prolaznici ih često ne prepoznaju kao promociju videoigre, što je i bila namjera. Svaki od brendova ima svoju povijest unutar GTA svemira - neki se pojavljuju u serijalu već desetljećima, a sada dobivaju novi život u Vice Cityju. Fotografije su ubrzo procurile na društvenim mrežama gdje su fanovi s oduševljenjem prepoznavali poznate nazive.
Naručiš pa ga čekaš mjesecima: Pitali smo naše operatere hoće li iPhone Duo kasniti i za Hrvate
NAVALA NA IPHONE DUO

Naručiš pa ga čekaš mjesecima: Pitali smo naše operatere hoće li iPhone Duo kasniti i za Hrvate

Zbog velike potražnje i ograničenih zaliha, kupci u Hrvatskoj mogli bi čekati na isporuku novog iPhonea Duo dulje nego što se očekivalo, dok telekomunikacijski operateri procjenjuju situaciju s početnim količinama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026