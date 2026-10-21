Šok potez EA: Gase legendarni studio BioWare i Mass Effect igru, otkazi za stotine ljudi

Electronic Arts najavio je gašenje poznatog razvojnog studija BioWare u sklopu masovnih otkaza i velikog restrukturiranja poslovanja. Tim potezom otkazan je i razvoj sljedeće igre u serijalu Mass Effect, a industrija videoigara ostaje bez studija koji je tijekom tri desetljeća stvorio neke od najcjenjenijih naslova.

Masovni otkazi i kraj za Mass Effect

Tvrtka Electronic Arts podijelit će oko 400 otkaza, što predstavlja otprilike tri posto njihove ukupne radne snage. Od tog broja, oko 50 radnih mjesta ukinuto je u BioWareu, koji se u potpunosti zatvara.

Glavni operativni direktor EA David Tinson i direktor za studije Cam Weber obavijestili su zaposlenike putem dopisa o teškim odlukama koje su morali donijeti nakon analize poslovanja. Pojasnili su kako tvrtka ukida određene projekte, a najveća žrtva je sljedeći nastavak serijala Mass Effect koji je bio u ranoj fazi razvoja.

​- Donijeli smo odluku da nećemo nastaviti s razvojem, što znači da zatvaramo studio. BioWare je legendarni studio koji je pomogao definirati žanr igranja uloga i ovu odluku ne shvaćamo olako - poručili su Tinson i Weber.

Ovi oštri rezovi dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je EA u kolovozu postao privatna tvrtka. Tada se dogodio otkup vrijedan 55 milijardi USD koji je predvodio saudijski Javni investicijski fond, ostavivši tvrtku s oko 18 milijardi USD duga. Zbog toga je vodstvo još ranije najavilo plan uštede od 700 milijuna USD kroz smanjenje troškova istraživanja i razvoja.

Problemi s novijim naslovima

Ray Muzyka, Greg Zeschuk i Augustine Yip osnovali su studio 1995. godine, a BioWare je brzo izgradio reputaciju zahvaljujući dubokim i bogatim svjetovima. Njihov rani hit Baldur's Gate revitalizirao je žanr RPG igara, nakon čega ih je EA službeno preuzeo 2007. godine.

Pod krovom novog vlasnika nastavili su nizati uspjehe fantastičnim serijalima kao što su Dragon Age i originalna Mass Effect trilogija. Ipak, posljednjih godina studio se borio s brojnim problemima i kritikama igrača zbog naslova poput Mass Effect: Andromeda i neslavnog projekta Anthem koji je brzo ugašen.

Kap koja je prelila čašu očito je bio nedavni izlazak igre Dragon Age: The Veilguard. Iako su postojala velika očekivanja, prodaja nije ostvarila zadane ciljeve tvrtke, što je dodatno poljuljalo povjerenje u mogućnosti studija.

BioWare se oglasio na društvenim mrežama i oprostio od zajednice. Zahvalili su obožavateljima na podršci tijekom dugog niza godina u kojima su zajedno stvorili neke od najomiljenijih igara svih vremena.

​- Nakon više od tri desetljeća zajedničkih avantura, BioWare se zatvara i rani razvoj na sljedećem Mass Effect projektu završava. Ništa nije lako u pisanju ovih riječi - stoji u službenoj objavi studija.

Promjena strategije za budućnost

Umjesto riskiranja s novim i skupim RPG projektima, EA se okreće svojim provjerenim i najprofitabilnijim franšizama. Fokus se prebacuje na pucačine i sportske naslove, gdje tvrtka vidi najveće prilike za dugoročni rast i dominaciju na tržištu.

Nastavit će se snažno ulaganje u serijal Battlefield i popularnu online igru Apex Legends. Studiji Respawn i DICE već surađuju na novom projektu za koji se pretpostavlja da će biti novi nastavak u serijalu Star Wars: Battlefront. Uz to, EA Sports nastavlja raditi na FC franšizi i priprema dva nova projekta, uključujući povratak borilačke serije Fight Night.

Što se tiče akcijskih avantura, tvrtka planira raditi na manjem broju velikih projekata istovremeno, fokusirajući se na nadolazeće igre Marvel's Iron Man i treći nastavak serijala Star Wars Jedi. Razvojni timovi radit će i na simulaciji života The Sims, gdje se nastavlja razvoj projekta pod kodnim imenom Evergreen, dok je paralelni projekt Lotus privremeno zaustavljen.