Sony otkrio: PlayStation 5 stiže 12. studenog i košta 399 eura

U Europi novu konzolu možemo očekivati tjedan kasnije, znači 19. studenog. Koštat će 399 i 499 eura, ovisno o izdanju. Još se čekaju točne cijene na našem tržištu

<p>Sony je potvrdio večeras da će njihova nova generacija konzole u prodaju krenuti 12. studenog u sedam zemalja, dok će u ostatku svijeta PlayStation 5 biti dostupan tjedan dana kasnije. </p><p>Kao što su i sugerirale brojne glasine proteklih tjedana, PlayStation 5 koštat će 499 eura za Blu-Ray verziju te 399 eura za verziju bez optičkog pogona.</p><p>Zemlje koje će dobiti PS5 u prvom valu su SAD, Japan, Kanada, Meksiko, Australija, Novi Zeland i Južna Koreja, a prednarudžbe u nekim tržištima kreću već od četvrtka.</p><p>Još se čeka potvrda točnih cijena za naše tržište.</p><p>Sony je najavio i niz igara koje stižu na novu generaciju konzola, a ono što je mnoge najviše iznenadilo na kraju prezentacije je najava za nastavak fantastičnog God of Wara koja će se zvati Ragnarok i stiže sljedeće godine.</p><p>Jedna od novosti za PlayStation 5 je i PlayStation Plus Collection. Radi se o pogodnosti za PS5, odnosno o setu značajnih PS4 igara koje će se moći skinuti i igrati na novoj konzoli.</p><h2>Hogwarts Legacy</h2><h2>Call of Duty: Black Ops Cold War</h2><h2>Marvel's Spider-Man: Miles Morales</h2><h2>Resident Evil Village</h2><h2>Oddworld: Soulstorm - Molluck Returns</h2>