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Sony vam može brisati račun i igre? Novim uvjetima korištenja zapalili internet i naljutili igrače

Piše Tin Žigić,
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Sony vam može brisati račun i igre? Novim uvjetima korištenja zapalili internet i naljutili igrače
Foto: Playstation
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PSN šokira igrače: Sony može obrisati neaktivni račun nakon 36 mjeseci i zauvijek ugasiti kupljene igre, a rasprava o digitalnom vlasništvu planula je

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Internetom se proširila vijest koja je pokrenula lavinu komentara i žestoku raspravu o temi koja muči mnoge igrače: što se događa s našim digitalnim igrama ako ih neko vrijeme ne igramo? U središtu rasprave našla se stavka iz Sonyjevih uvjeta korištenja koja sugerira da tvrtka može trajno obrisati korisnički račun i sve na njemu kupljene igre zbog neaktivnosti, što je mnoge ostavilo u strahu.

Uvjeti korištenja koji brinu igrače

U uvjetima korištenja PlayStationove mreže (PSN) navodi se da Sony može zatvoriti račun koji nije korišten najmanje 36 mjeseci. Prema tekstu, takav potez je "nepovratan" i rezultira gubitkom pristupa svim kupljenim digitalnim proizvodima. Ova je spoznaja potaknula burnu raspravu i podsjetila mnoge na argument da korisnici zapravo ne posjeduju igre koje su platili, već samo iznajmljuju pristup dok pružatelj usluge ne odluči drugačije.

Rasprava se brzo podijelila u dva tabora. Jedni su izrazili bijes i nevjericu, povlačeći paralele sa stvarnim svijetom.

​- To je kao da imate štedni račun koji niste dirali tri godine i banka vas nazove i kaže: 'Hej, vidjeli smo da niste dirali račun, zatvorit ćemo ga i zadržati sredstva' - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

​- Zamislite da izađete iz zatvora i vaš račun sa svim kupnjama je jednostavno nestao.

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Što je istina i zašto Sony to radi?

S druge strane, mnogi su branili Sonyjevu politiku, tvrdeći da je razumna za napuštene račune. "Ako niste koristili svoj PSN račun tri godine, očito vam nije dovoljno stalo do njega da bi bio automatski obrisan", jedan je od čestih argumenata.

Iako je ova informacija izazvala paniku, važno je napomenuti da ova politika nije nova i postoji u Sonyjevim uvjetima već godinama. Prije brisanja računa, Sony se obvezuje kontaktirati korisnika putem registrirane e-mail adrese i dati mu rok od šest mjeseci da se prijavi ili zatraži da račun ostane otvoren. Razlog za ovakve mjere često leži u propisima o zaštiti podataka, poput europskog GDPR-a, koji tvrtkama nalažu brisanje neaktivnih korisničkih podataka radi zaštite privatnosti.

Unatoč tome, rasprava je uspješno pogodila u srž problema koji sve više brine potrošače u digitalnom dobu: pitanje stvarnog vlasništva. Dok se industrija videoigara sve više okreće isključivo digitalnoj distribuciji i napušta fizičke medije, rasprava o tome tko zaista kontrolira sadržaj koji smo platili postaje sve glasnija i relevantnija.

*uz korištenje AI-ja

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