SpaceX-ov povijesni izlazak na burzu: Sve što trebate znati o najvećem IPO-u u povijesti

SpaceX, tvrtka Elona Muska koja godinama plijeni pažnju medija, ulagača i javnosti, konačno je postala javna kompanija. Nakon godina nagađanja, dionice su 12. lipnja 2026. debitirale na burzi Nasdaq u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) koja je srušila sve dosadašnje rekorde, prikupivši 75 milijardi dolara i pretvorivši Elona Muska u prvog bilijunaša na svijetu.

Detalji rekordne javne ponude

U najvećem IPO-u u povijesti, tvrtka je ponudila 555,6 milijuna dionica po cijeni od 135 dolara. Time je prikupljeno nevjerojatnih 75 milijardi dolara, a početna valuacija tvrtke procijenjena je na otprilike 1,8 bilijuna dolara. Interes ulagača bio je golem, a potražnja je višestruko nadmašila broj dostupnih dionica, što je stvorilo temelje za eksplozivan početak trgovanja. Ovaj financijski događaj bez presedana ne samo da je zacementirao poziciju SpaceX-a kao jedne od najvrjednijih svjetskih kompanija, već je i bogatstvo Elona Muska lansirao iznad granice od tisuću milijardi dolara.

Dramatičan prvi dan na burzi

Trgovanje dionicama, pod oznakom SPCX, započelo je 12. lipnja s cijenom od 150 dolara, što je skok od 11 posto u odnosu na početnu cijenu. No, to je bio tek početak. Tijekom dana, dionice su u jednom trenutku porasle za čak 30 posto, da bi dan zatvorile na cijeni od 160,95 dolara, što predstavlja rast od 19 posto. Očekivano, obujam trgovanja bio je iznimno velik. Platforma za trgovanje Robinhood izvijestila je o "rekordnom prometu u satima nakon povijesnog debija SpaceX-a na javnom tržištu". Elon Musk oglasio se na društvenoj mreži X, koju posjeduje, kako bi izrazio zahvalnost zaposlenicima dok je cijena dionice rasla.

​- Neopisivo volim nevjerojatne ljude u SpaceX-u - napisao je u petak poslijepodne.

Također je podijelio nekoliko objava vezanih uz IPO, uključujući i fotografiju članova uprave koji su nosili zelene cipele, što je očita aluzija na "green shoe opciju". Riječ je o odredbi u ugovoru o preuzimanju IPO-a koja osiguravateljima omogućuje prodaju do 15 posto više dionica od prvotno planiranih ako je potražnja velika.

Tko su najveći dobitnici?

Jasno je da je Elon Musk najveći pobjednik ovog IPO-a. Kao izvršni direktor, on drži oko 85,1 posto glasačke moći u tvrtki, što mu daje gotovo monarhijsku kontrolu nad javno izlistanom verzijom SpaceX-a, daleko iznad onoga što uživaju drugi osnivači tehnoloških divova. No, nisu samo Musk i njegov uži krug profitirali. Prema pisanju New York Timesa, čak 4400 zaposlenika SpaceX-a mogli bi postati milijunaši zahvaljujući svojim dioničkim opcijama. Veliki dobitnici su i banke koje su vodile proces, a prema Wall Street Journalu, Goldman Sachs i Morgan Stanley zaradile su oko 500 milijuna dolara na ukupnim naknadama. S druge strane, dokumentacija predana regulatorima upozorava na rizike za manje ulagače, pogotovo one koji su ulagali preko takozvanih SPV fondova (Special Purpose Vehicle), a koji se suočavaju sa skrivenim naknadama i dugim razdobljima zabrane prodaje dionica.

Financije, budućnost i glasine o spajanju s Teslom

Dokumentacija S-1, predana uoči izlaska na burzu, pružila je svijetu dosad neviđen uvid u poslovanje SpaceX-a. Otkriveno je da je tvrtka u 2025. godini zabilježila gubitak od 4,9 milijardi dolara na prihodima od preko 18 milijardi dolara. To je samo dio ukupnog gubitka od osnutka, koji premašuje 37 milijardi dolara. Unatoč tome, valuacija tvrtke ne temelji se na trenutnoj profitabilnosti, već na budućim projektima, primarno na satelitskoj internetskoj usluzi Starlink i velikim ambicijama u području umjetne inteligencije kroz odjel xAI. U S-1 dokumentu detaljno se navodi poslovna strategija kojom dominira Starlink, ali i budući poslovni izgledi kroz Muskovu tvrtku xAI. Prije samog IPO-a, SpaceX je sklopio niz ugovora o prodaji računalne snage kako bi poboljšao bilancu, uključujući dogovore s tvrtkama Anthropic i Google vrijedne stotine milijuna dolara mjesečno.

Osim AI-ja, budućnost tvrtke uvelike ovisi o uspjehu rakete Starship. Međutim, ista S-1 dokumentacija sugerira da je put do potpune ponovne iskoristivosti Starshipa još uvijek neizvjestan, što bi moglo razočarati i najveće optimiste. U tom kontekstu, zanimljiva je izjava glavne operativne direktorice SpaceX-a, Gwynne Shotwell, koja je u intervjuu za CNBC potaknula nagađanja.

​- Spajanje SpaceX-a i Tesle moglo bi Elonu malo olakšati život - izjavila je Shotwell, što su mnogi dioničari Tesle primili s velikim interesom.

SpaceX je također u svojoj dokumentaciji upozorio ulagače na moguće buduće značajno razrjeđivanje dionica, što dodatno podgrijava glasine o potencijalnom spajanju s Teslom.





*uz korištenje AI-ja