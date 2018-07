Spider-Mana u novoj igri čeka niz neprijatelja, ali ne i Venom

Dok će ove jeseni u kinima harati Venom, na PlayStation stiže Spider-Man, kao jedna od najiščekivanijih igara ove godine, u kojoj će našeg junaka čekati gomila borbi protiv nekih od najpoznatijih negativaca iz stripova.

Tako se od ranije zna da će tu biti Electro, Scorpion, Vulture, Rhino, Mister Negative i Kingpin, a posljednji trailer otkrio je i da u igru stiže Silver Sable, ubojita plaćenica bijele kose koja se prvi put pojavila još 1985. godine u stripu. Još početkom srpnja, art direktorica igre Jacinda Chew na Twitteru je potvrdila kako je Venom prevelik da bi bio u ovoj igri, što ima smisla kad je ove godine dobio film, a i u igrama bi mogao imati puno veći značaj.

Too big to fit into #SpiderManPS4 https://t.co/ZU1OjRb88B

Najnovija najava za igru otkrila je da će poznati likovi M.J. i Miles Morales biti tu od pomoći Peteru Parkeru, a autori igre otkrili su i da će oni koji igru uzmu u prednarudžbi dobiti niz dodatnih odijela, no ona će se moći zaraditi i kroz igru koja izlazi 7. rujna.

The third and final pre-order bonus suit is the Velocity Suit! Designed by acclaimed comic book and film costume designer Adi Granov for #SpiderManPS4. pic.twitter.com/PoZUS2gfZ0