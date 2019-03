Split dobio PICS@FESB, centar za unapređenje IT sektora

Mjesto i infrastruktura za razvijanje ideja i prototipova, osiguravanje financijske pomoći, stručno mentoriranje te nizovi poduzetničkih edukacija kako bi studenti cjelovito usmjerili u poduzetničkom smjeru i razvoju proizvoda u sektoru informatičkih tehnologija - neke su od stavki koje se nude splitskim studentima u PICS@FESB-u koji je prošlog tjedna otvoren na splitskom Fakultetu strojarstva,

elektrotehnike i brodogradnje.

Riječ je o centru pokrenutom pod okriljem projekta ICT (information and communication technology) županija, kojim se želi pokrenuti i unaprijediti IT sektor da postane jedna od ključnih gospodarskih grana na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovaj novootvoreni studentski coworking prostor za poticanje i razvoj studentskih poduzetničkih ideja te projekata i IT startup-ova, objedinjuje prostor za 50 osoba, sale za organizirana okupljanja i predavanja IT stručnjaka namijenjene za 70 sudionika, učionice s 24 računala u kojoj su se od prošlog tjedna zaredale tehnološke i poslovne edukacije, a sklopu PICS@FESB-a nalaze se i "lounge" prostori za druženja studenata i mladih poduzetnika.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

"Studenti koji se učlane u Student Coworking svakodnevno tijekom dana imaju na raspolaganju prostor s ugodnim i kreativnim okruženjem gdje mogu razvijati svoje IT ideje ili projekte, dijeliti iskustvo, razvijati studentske IT projekte, ugodno se družiti ili samo surfati. Članstvo je besplatno. Mogućnost besplatnog korištenja ovih prostora, osim studenata, imaju i mladi poduzetnici koji žele razvijati svoju poduzetničku ideju kroz PICS i projekt ICT Županija, te od sada mogu dobiti i podršku u realizaciji svoje poslovne

ideje, od mogućnosti mentoriranja u razvoju proizvoda kroz mrežu mentora i edukatora, do mogućnosti financiranja prototipa proizvoda" - poručio je Damir Brčić, voditelj krovnog projekta ICT Županija pod kojim djeluje ovaj prostor na FESB-u.

Naime, u Splitsko-dalmatinskoj županiji premalo je kvalificiranih IT stručnjaka, a nedostaje infrastruktura kao što su poslovni prostori, IT inkubator i coworking, tehnološki park, te razvoj koči i raštrkanost tvrtki koje djeluju u tom sektoru.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

"Unutar njega smo definirali tri ključna područja za koje smo osmislili niz aktivnih mjera: edukacije i stručna osposobljavanja za razvoj digitalne karijere, unaprjeđenje poslovne okoline i poticanje poduzetništva, te razvoj i potpore lokalnoj IT zajednici" – istaknuli su iz ICT Županija. Župan Blaženko Boban najavio je kako Splitsko-dalmatinska županija nakon otvaranja ovog predinkubatora namjerava otvoriti i inkubator u ulici Ruđera Boškovića u bivšoj Varteksovoj zgradi u Splitu.

- Upravo ovo želimo napraviti na području naše županije u segmentu spone poduzetništva i znanosti, jer će se na ovakvim mjestima ubuduće crpiti potencijal koji nam u ovom trenutku zaista nedostaje, a to je kadrovski potencijal u ICT sustavu - kazao je župan Boban, a rektor splitskog Sveučilišta prof. dr. sc. Dragan Ljutić dodao je:

"Sa strane Sveučilišta, na sve načine potaknut ćemo mlade ljude da se usavršavaju, da rješavaju svoje probleme, da otvaraju svoje start up tvrtke. Uostalom, uz postojeće male inkubatore, ne samo na FESB-u nego i na Ekonomskom fakultetu, u izgradnji je i Tehnološki park" – kazao je.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Prilikom otvaranja PICS@FESB centra sklopljen je i sporazum o suradnji između Sveučilišta u Splitu, FESB-a, PMF-a, III.gimnazije i Splitsko-dalmatinske županije kojima ima za cilj promociju, poticanje i razvoj cjelokupnog IT sektora kroz projekt ICT Županija, a najboljim studentskim poduzetničkim projektima koje su osmislili studenti FESB-a župan Blaženko Boban uručio je novčane nagrade. Prvo mjesto osvojio je projekt e-Agrar, sustav za praćenje vremenskih uvjeta, prvenstveno u vinogradima i voćnjacima, autora Slavena Damjanovića, Martina Pervana, Dražena Pervana i Marka Čalića, a drugo eVision – inteligentni uređaj koji omogućava slijepim i slabovidnim osobama kretanje u prostoru kojeg su osmislile Ena Sarajlić, Anastazija Verović, Lucija Visković i Ana Žunabović.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

"To je lagani i jeftini uređaj koji bi olakšavao slijepima i slabovidnima kretanje u prostoru. Idući korak je u razvoju našeg projekta pod okriljem PICS@FESB-a istraživanje tržišta i izrada prototipa. Bile bi najsretnije kad bismo mogle nekome pomoći i olakšati svakodnevni život. Jako smo zahvalne na ovoj nagradi i motivirane što je u Splitu napokon pokrenut projekt kao što je ICT

županija, koji svim uzrastima, a pogotovo nama studentima, daje veliki poticaj za daljnji razvoj - kako projekta, tako i nas samih. Nadamo se daljnjem razvoju prototipa i projekta, uz pomoć PICS@FESB prostora i edukacija koje nude. Informatičke znanosti danas donose najveće prihode, kako u županiji, tako i u Hrvatskoj, pa smatramo da je ovakav projekt sigurno pametno ulaganje u budućnost" – kazala je Anastazija Verović iz tima eVision projekta, inače studentica 2. godine Računarstva na FESB-u.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.