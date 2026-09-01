'Sram vas bilo, idem': Google popljuvali zbog 'jezera Ontario', druge karte sve popularnije

Google karte suočile su se s valom negativnih recenzija i komentara nakon što su za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama promijenile naziv jezera Ontario u "jezero America". Odluka je uslijedila nakon izvršne naredbe predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i potaknulo raspravu o ulozi tehnoloških kompanija u geopolitičkim pitanjima.

Korisnici napuštaju aplikaciju i prelaze na konkurenciju

Odluka o promjeni imena izazvala je brzu i pretežno negativnu reakciju korisnika. Na platformama kao što su Trustpilot i Googleove stranice za pomoć, brojni korisnici kritizirali su odluku, optužujući tehnološkog diva za širenje dezinformacija i popuštanje političkom pritisku. Mnogi su izjavili da su izbrisali aplikaciju i prešli na alternativne servise za navigaciju.

Jedan korisnik iz SAD-a, Dennis Joslyn, na Trustpilotu je napisao: "Jezero America ne postoji. Ispravno ime jezera je Ontario."

Druga korisnica, Susan Buchan, na stranici za pomoć Google karata izrazila je svoje razočaranje: "Jako dugo koristim Google i iznimno sam razočarana što ste slijedili smiješnu promjenu imena jezera Ontario. Sram vas bilo što popuštate politici i ne zauzimate se za ono što je ispravno. Tražit ću načine da prestanem koristiti vaše proizvode."

Ovakav stav doveo je do značajnog rasta popularnosti konkurentskih aplikacija. Američki navigacijski servis MapQuest doživio je nagli porast preuzimanja nakon što je javno odbio usvojiti promjenu imena. Aplikacija se popela na četvrto mjesto besplatnih aplikacija u američkom App Storeu i dosegla vodeću poziciju u Kanadi, dok je njezina upotreba porasla pedeset puta, izvijestio je Business Insider.

Politički pritisak i različite reakcije kartografskih tvrtki

Trump je 27. kolovoza potpisao izvršnu naredbu kojom je Ministarstvu unutarnjih poslova i Odboru za zemljopisna imena SAD-a naložio da u saveznim evidencijama preimenuju jezero Ontario u "jezero America". Naredba je dužnosnicima dala 30 dana da ažuriraju informacijski sustav, a saveznim agencijama naložila da koriste novi naziv na kartama i u službenoj komunikaciji. Bijela kuća je potez predstavila kao priznavanje važnosti jezera za američku trgovinu, obranu i proizvodnju energije, usred šireg trgovinskog spora sa susjednom Kanadom.

Google je objasnio da je ažuriranje u skladu s njihovom dugogodišnjom praksom korištenja naziva iz službenih vladinih izvora. Sličan pristup imali su i 2025. godine kada su, nakon Trumpove naredbe, promijenili ime Meksičkog zaljeva u Američki zaljev. S druge strane, MapQuest je zauzeo suprotan stav, objavivši na društvenim mrežama sliku jezera uz poruku: "Mi ga nećemo mijenjati." Apple karte u to vrijeme još uvijek nisu implementirale promjenu, unatoč Trumpovim pozivima da to učine.

Kanada i autohtone zajednice odbacuju promjenu

Kanadski čelnici oštro su odbacili Trumpov pokušaj preimenovanja jezera, tvrdeći da izvršna naredba SAD-a ne može odrediti ime vodenog tijela koje dijele dvije suverene države. Premijer Mark Carney istaknuo je povijesni značaj imena koje potječe od autohtonog stanovništva i starije je od samih država.

​- Naziv jezero Ontario star je više od 400 godina i prethodi i Kanadskoj konfederaciji i američkoj Deklaraciji o neovisnosti. Kanada će ga nastaviti koristiti tada, sada i zauvijek - izjavio je Carney.

Premijer Ontarija Doug Ford odgovorio je postavljanjem velikog znaka na kanadskoj obali s natpisom "Jezero Ontario - sada i zauvijek". Otpor se proširio kroz cijeli kanadski politički spektar, a vođa oporbe Pierre Poilievre poručio je da jezero ne pripada Trumpu da bi ga mogao preimenovati "prema svom hiru".

Otpor autohtonih zajednica

Spor je izazvao i protivljenje autohtonih vođa. Predsjednik nacije Seneca, J. Conrad Seneca, pozvao je na povlačenje naredbe, opisujući je kao pokušaj brisanja povijesti i kulture naroda koji su živjeli oko jezera davno prije postojanja SAD-a ili Kanade.

​- Predsjednik ne može polagati pravo na našu kulturu niti je izbrisati neodgovornom političkom akcijom - rekao je.

Ime Ontario autohtonog je podrijetla, izvedeno iz huronske riječi koja se prevodi kao "jezero sjajnih voda", dok ga je premijer Carney povezao s izrazom naroda Wendat "Ontari'io", što znači "jezero je lijepo, jezero je veliko". Po jezeru je kasnije nazvana i kanadska pokrajina Ontario.

*uz korištenje AI-ja