Steam je povukao igru koju je napravio napadač na Trumpa

Tvrtka Valve uklonila je s popularne platforme za PC igre Steam naslov "Bohrdom", čiji je autor Cole Tomas Allen, 31-godišnjak osumnjičen za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom Večere dopisnika Bijele kuće. Nakon što je Allen identificiran kao napadač, opskurna igra iz 2018. godine, opisana kao "nenasilna asimetrična borbena igra labavo izvedena iz modela kemije", postala je središte pozornosti. Njezina Steam stranica preplavljena je stotinama novih recenzija i komentara, većinom ispunjenih političkim porukama i crnim humorom povezanim s pucnjavom. Korisnici su se natjecali u dosjetkama poput "Odlučio sam povući okidač i dati ovoj igri šansu" i "Kao pucačina, ozbiljno je podbacila", dok su drugi ismijavali situaciju komentarima da je napad bio samo "gerilski marketing".

Učitelj, inženjer i "prijateljski savezni ubojica"

Cole Tomas Allen, koji dolazi iz kalifornijskog grada Torrancea, visoko je obrazovan učitelj i inženjer s diplomom prestižnog CalTecha. U porukama koje je navodno poslao obitelji prije napada, sebe je nazvao "prijateljskim saveznim ubojicom" i izrazio gnjev prema Trumpovoj administraciji, navodeći njezine dužnosnike kao primarne mete.

Valveova odluka u skladu s dosadašnjom praksom

Iako se Valve nije službeno oglasio, uklanjanje igre u skladu je s njihovom dosadašnjom praksom. Tvrtka je i ranije s platforme micala igre koje su postale "politički toksične" ili služile za trolanje. Stranica igre "Bohrdom" i dalje je vidljiva, ali je gumb za kupnju uklonjen. Mnoge od novih recenzija imale su zabilježeno manje od pola sata igranja, što sugerira da su korisnici iskoristili Steamov sustav povrata novca kako bi ostavili komentar bez stvarnog troška.

*uz korištenje AI-ja