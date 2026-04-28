Obavijesti

Tech

Komentari 0
POSLJEDICE PUCNJAVE U WASHINGTONU

Steam je povukao igru koju je napravio napadač na Trumpa

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Steam

Valve uklonio igru 'Bohrdom' s platforme Steam nakon atentata na Trumpa! Igra preplavljena crnim humorom i političkim porukama, Allen se naziva 'prijateljskim saveznim ubojicom'.

Admiral

Tvrtka Valve uklonila je s popularne platforme za PC igre Steam naslov "Bohrdom", čiji je autor Cole Tomas Allen, 31-godišnjak osumnjičen za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom Večere dopisnika Bijele kuće. Nakon što je Allen identificiran kao napadač, opskurna igra iz 2018. godine, opisana kao "nenasilna asimetrična borbena igra labavo izvedena iz modela kemije", postala je središte pozornosti. Njezina Steam stranica preplavljena je stotinama novih recenzija i komentara, većinom ispunjenih političkim porukama i crnim humorom povezanim s pucnjavom. Korisnici su se natjecali u dosjetkama poput "Odlučio sam povući okidač i dati ovoj igri šansu" i "Kao pucačina, ozbiljno je podbacila", dok su drugi ismijavali situaciju komentarima da je napad bio samo "gerilski marketing".

Učitelj, inženjer i "prijateljski savezni ubojica"

Cole Tomas Allen, koji dolazi iz kalifornijskog grada Torrancea, visoko je obrazovan učitelj i inženjer s diplomom prestižnog CalTecha. U porukama koje je navodno poslao obitelji prije napada, sebe je nazvao "prijateljskim saveznim ubojicom" i izrazio gnjev prema Trumpovoj administraciji, navodeći njezine dužnosnike kao primarne mete.

Valveova odluka u skladu s dosadašnjom praksom

Iako se Valve nije službeno oglasio, uklanjanje igre u skladu je s njihovom dosadašnjom praksom. Tvrtka je i ranije s platforme micala igre koje su postale "politički toksične" ili služile za trolanje. Stranica igre "Bohrdom" i dalje je vidljiva, ali je gumb za kupnju uklonjen. Mnoge od novih recenzija imale su zabilježeno manje od pola sata igranja, što sugerira da su korisnici iskoristili Steamov sustav povrata novca kako bi ostavili komentar bez stvarnog troška.

*uz korištenje AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
AI data centar u Topuskom? Stručnjak: Znate li koliko to troši energije? Nevjerojatno je
PANTHEON AI

AI data centar u Topuskom? Stručnjak: Znate li koliko to troši energije? Nevjerojatno je

Data centar (podatkovni centar) je velika zgrada puna računala koji pohranjuju i obrađuju podatke, slike, videe, poruke, aplikacije koje se svakodnevno koriste
Ovaj kineski SUV izgleda kao tenk! Grdosija od 3 tone sa 687 ks dođe do stotke za 5 sekundi!
MAJKO MILA

Ovaj kineski SUV izgleda kao tenk! Grdosija od 3 tone sa 687 ks dođe do stotke za 5 sekundi!

Na Međunarodnom sajmu automobila u Pekingu predstavili su više od 1450 vozila. Fokus je bio na EV segmentu. U samo jednoj sali predstavljeno je više električnih modela nego što ih je ukupno na cijelom tržištu SAD-a! Poglede je privlačio i auto koji podsjeća na tenk M817
JAO! Kineski div predstavio aute u hali sa zrcalnim podom. Onda je došla djevojka u haljinici...
ZEZNUTO

JAO! Kineski div predstavio aute u hali sa zrcalnim podom. Onda je došla djevojka u haljinici...

Predstavili smo vam top modele automobila na sajmu u Kini, a ovo su najljepše hostese auto showa. Malo je 'škakljivo' bilo djevojkama u haljinama u hali koju je imao BYD jer je pod bio praktički zrcalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026