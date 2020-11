Stigao obnovljeni VW Arteon u limuzinskoj i karavanskoj verziji

Elegantni karavan Shooting Brake potpuna je novost na tržištu, a limuzinski Arteon je temeljito redizajniran. S početkom prodaje na nudit će se turbodizelski motori sa 150 i 200 KS

<p>Na hrvatsko tržište je ovog tjedna došao obnovljeni Volkswagen Arteon. Najekskluzivnija, najnaprednija i najskuplja Volkswagenova limuzina redizajnom je dobila i "karavansko društvo", verziju Shooting Brake.</p><p>Obnovljeni Arteon izgledom se vrlo malo razlikuje od verzije prije redizajna. Primjetnije razlike su samo na prednjem i stražnjem odbojniku. Novi su i neki drugi detalji poput naplataka i nove ponude boja.</p><p>Karavanska verzija sprijeda je identična klasičnom Arteonu dok straga izgleda kao elegantan karavan. Shooting Brake ima raskošnih 565 litara prtljažnog prostora. U odnosu na limuzinu (563 litre) to je gotovo identična ponuda prostora, no taj prostor je zbog karavanskog stražnjeg dijela mnogo iskoristiviji. </p><p>U unutrašnjosti obnovljeni Areteon donosi nove digitalne instrumente, poboljšani infotainment sustav, novi upravljač te komande klime koje više nemaju karakteristične "kotačiće". Tu su i neke druge, manje vidljive promjene. </p><p>Arteon će se nuditi s sva dizelska i tri benzinska motora te s hibridnim pogonom, no isprava u Hrvatsku dolaze TDI verzije. One imaju 150 i 200 KS. Benzinci koji razvijaju 150, 190 i 280 KS stižu kasnije kao i plug-in hibridna verzija sa 218 KS koja zbog baterija ima stotinjak litara manji prtljažnik. Na Arteonu su poboljšani postojeći i uvedeni neki novi sustavi za pomoć u vožnji, a modificirani su ovjes i kočnice. </p><p>Arteon i Arteon Shooting Brake u Hrvatskoj će se nuditi s dvije razine opreme, Elegance i R-Line, a iduće godine stiže i sportski R model. U serijskoj opremi osnovnog modela su automatski klima uređaj, LED svjetla, digitalni instrumenti, alunaplatci 18", grijana sjedala i mnogo potpora za vožnju. Osnovni Arteon 2.0 TDI DSG Elegance košta od 310.599 kuna, dok s istim motorom i opremom Arteon Shooting Brake košta od 318.940 kuna.</p>