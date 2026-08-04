Stiže Beast of Reincarnation: Nova akcijska gaming avantura kreatora popularnih Pokémona

Studio koji stoji iza megapopularne franšize Pokémon gotovo mehaničkom preciznošću izbacuje nove naslove, no s vremena na vrijeme lansira i pokoji neobičan eksperiment, pokazujući da su sposobni za više od najnovije generacije džepnih čudovišta. Upravo to čini ideju igre Beast of Reincarnation toliko primamljivom: etablirani studio oslobađa se okova franšize po kojoj je poznat kako bi stvorio vlastitu verziju blockbuster akcijske igre. Igrači mogu očekivati uglađenu akciju i svijet koji spaja poznate elemente u novo iskustvo. Igra izlazi 4. kolovoza za PlayStation 5, Xbox i PC.

Postapokaliptični Japan s daškom magije

Radnja igre Beast of Reincarnation smještena je točno dvije tisuće godina u budućnost, u postapokaliptičnu viziju Japana koja spaja znanstvenu fantastiku i magiju. Ljudi još uvijek postoje, iako su mnogi prenijeli svoju svijest u robotske goleme kako bi preživjeli kataklizmu koja je uništila svijet. Pravi problem je tajanstvena pošast koja je zarazila krajolik, pretvarajući divlje životinje u opaka, mutirana čudovišta. Što je još gore, čini se da to nagovještava povratak naslovne zvijeri, moćnog stvorenja koje je, kako mu i ime govori, naizgled besmrtno. Igrate kao lutajuća plaćenica Emma, koja ima sposobnost upijanja moći palih mutanata, te ubrzo dobiva zadatak proputovati svijetom kako bi ojačala i zauvijek uništila zvijer.

Ova premisa daje igračima jasan razlog za napredovanje. Emma je neprestano u lovu na sljedeće veliko stvorenje čiju moć može iskoristiti kako bi ojačala prije konačnog zadatka. Beast of Reincarnation nije igra otvorenog svijeta, već je podijeljena na niz velikih lokacija između kojih putujete kako priča napreduje.

Kreativna borba s jedinstvenim moćima

U središtu igre je njezina dinamična akcija. Emma je brza ratnica nalik samuraju, naoružana oštricom i raznim lukovima. Borba se u početku temelji na preciznom izbjegavanju udaraca i pariranju, što zahtijeva vještinu i ostavlja malo prostora za pogreške. No, kako igrači budu otključavali nove moći, igra će otkriti svoju pravu dubinu. Emmina prepoznatljiva sposobnost je manipulacija vlastitom kosom iz koje može uzgajati loze i biljke. Ova jedinstvena mehanika omogućuje joj da gradi mostove za prelazak velikih provalija ili koristi kosu kao kuku za dosezanje visokih lokacija. Također, prati je divovski čarobni pas koji joj pomaže u borbi i obavlja zadatke poput skupljanja plijena.

Emmine moći dolaze do izražaja u borbi. Igrači će stjecati sposobnosti koje joj omogućuju da se brzo kreće po bojištu, koristeći kosu da munjevito smanji udaljenost do neprijatelja, izvede napad odozgo ili se udruži sa svojim moćnim psom za razoran udarac. Njena kosa može čak poboljšati i prikradanje: igrači će moći otključati vještinu koja uzrokuje da visoke biljke niknu gdje god Emma čučne, pružajući joj privremeni zaklon prije tihog ubojstva. Kako igrači budu otključavali nove vještine, borba će nuditi sve više prostora za slobodu i kreativnost.

Misteriozan svijet i poznate inspiracije

Osim borbe, postapokaliptični svijet igre dizajniran je da bude pun misterija. Igrači u početku neće znati gotovo ništa o povijesti svijeta, no postupno će otkrivati naznake zanimljive dinamike, poput strojeva s ljudskom sviješću i kako su se oni razvijali drugačije od ljudi od krvi i mesa. Gotovo sve je u ovoj igri obavijeno velom tajne: krajolik, sama Emma, njezina dva ljudska suputnika, divovski pas, pa čak i djevojčica koju samo Emma vidi. Igrači će rješavati ove misterije kako priča bude napredovala.

Igra će sadržavati i niz drugih elemenata igranja, poput mogućnosti uzgoja vlastite hrane i sustava nadogradnje oružja. Dizajn razina je uglavnom linearan i vodi igrače kroz priču, s povremenim platformerskim dionicama. Zanimljiv detalj je da je stablo vještina u igri doslovno oblikovano kao stablo.

Vidljivo je da igra crpi inspiraciju iz mnogih poznatih naslova. Ljubitelji postapokaliptičnih priča prepoznat će atmosferu nalik onoj iz Nier: Automate, dok će borbe s ogromnim čudovištima podsjetiti na Monster Hunter i Wild Hearts. Igrači će imati i mobilnu bazu koja funkcionira slično onoj u Death Strandingu, a njezin dizajn podsjeća na AT-ST iz Zvjezdanih ratova. Kamo god pogledate, pronaći ćete elemente koji podsjećaju na neku drugu igru ili film. Uz uzbudljivu borbu, igra obećava i stvaranje snažnog osjećaja melankolične atmosfere kroz svoj zvučni i vizualni dizajn. Svijet igre također će istraživati zanimljive teme poput razvoja čudnih religija i običaja unutar izoliranih skupina golema, nudeći igračima uvid u to kako se društvo prilagodilo novoj stvarnosti.









*uz korištenje AI-ja