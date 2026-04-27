Stiže ChatGPT telefon? OpenAI želi konkurirati iPhoneu, a AI agenti će zamijeniti aplikacije

Čini se da OpenAI, tvrtka koja stoji iza popularnog alata ChatGPT, planira značajan zaokret u strategiji. Prema novim izvješćima, tvrtka razvija vlastiti pametni telefon s ciljem izlaska na tržište 2028. godine, čime bi izravno konkurirala etabliranim igračima poput Appleovog iPhonea. Vijest, koju je prvi prenio cijenjeni analitičar opskrbnog lanca Ming-Chi Kuo, sugerira dublji ulazak lidera u području umjetne inteligencije u svijet hardvera.

Prema izvješćima, OpenAI surađuje s proizvođačima čipova MediaTek i Qualcomm na razvoju specijaliziranih procesora za uređaj. Kao ekskluzivni partner za zajednički dizajn i proizvodnju odabran je Luxshare, veliki proizvođač elektronike koji surađuje i s Appleom. Očekuje se da će specifikacije i ostali dobavljači biti definirani do kraja 2026. ili početkom 2027. godine.

Nova paradigma za mobilnu interakciju

Ključna vizija za OpenAI telefon navodno je uređaj koji je temeljno izgrađen oko umjetne inteligencije, potencijalno se udaljavajući od tradicionalnog ekosustava temeljenog na aplikacijama. Analitičar Ming-Chi Kuo sugerira da će AI agenti biti središnji dio korisničkog iskustva, sposobni obavljati zadatke i razumjeti korisnički kontekst na način na koji to trenutni pametni telefoni ne mogu. Takav pristup zahtijevao bi duboku integraciju hardvera i softvera, što bi moglo objasniti odluku tvrtke da izgradi vlastiti uređaj umjesto da samo nudi svoje AI modele drugim proizvođačima.

Ovaj razvoj događaja slijedi nakon suradnje OpenAI-ja s bivšim šefom dizajna u Appleu, Jonyjem Iveom, na nizu hardverskih proizvoda prožetih umjetnom inteligencijom. Dodatnu težinu nagađanjima daje i nedavna objava izvršnog direktora OpenAI-ja, Sama Altmana, koji je na društvenoj mreži X napisao kako se "čini kao dobro vrijeme da se ozbiljno preispita kako su dizajnirani operativni sustavi i korisnička sučelja". Sam Altman je i ranije izražavao uvjerenje da su trenutni uređaji dizajnirani za svijet prije umjetne inteligencije i da otključavanje potencijala inteligentnih agenata zahtijeva "fundamentalno nov" hardver. Ovaj pothvat podržan je značajnim financijskim sredstvima, uključujući prijavljenu akviziciju Iveovog startupa io Products za 6,5 milijardi dolara te veliku rundu privatnog financiranja od 122 milijarde dolara u ožujku 2026. godine.

Pretrpana arena hardvera za pametne telefone

OpenAI ulazi na zrelo i izuzetno konkurentno tržište. U prvom tromjesečju 2026. godine, Apple i Samsung dominirali su globalnim tržištem pametnih telefona s udjelima od oko 21 posto, odnosno 20 posto. Povijest tehnološke industrije puna je neuspjelih pokušaja velikih tvrtki da se probiju na ovo tržište, uključujući pothvate Amazona (Fire Phone) i Microsofta (Kin). Ovi primjeri naglašavaju ogromne poteškoće u izazivanju uspostavljenog duopola iOS-a i Androida.

Ipak, uključenost Jonyja Ivea donosi projektu ogroman dizajnerski ugled. Njegova filozofija naglašava jednostavnost, duboko razumijevanje materijala i stvaranje proizvoda koji su "istinski bolji", a ne samo drugačiji. Njegov je pristup pronaći rješenje koje se čini "neizbježnim i očitim", princip koji bi se mogao primijeniti na redizajn korisničkog sučelja oko umjetne inteligencije.

Utrka za uređajima s nativnom umjetnom inteligencijom

Potez OpenAI-ja dio je šireg industrijskog trenda prema integraciji moćne umjetne inteligencije izravno u potrošački hardver. Analitičari očekuju da će do trenutka kada bi se OpenAI telefon mogao pojaviti 2028. godine, svaki mainstream pametni telefon biti "AI telefon", pri čemu će napredne AI mogućnosti postati standardna značajka. I Apple i Google čine značajne korake u tom području.

Početkom 2026. Apple je najavio veliko partnerstvo s Googleom za integraciju AI modela Gemini u Siri i druge značajke Apple Intelligencea, signalizirajući pragmatičan pristup brzom unaprjeđenju svojih AI sposobnosti. Potencijalni OpenAI telefon predstavlja drugačiju strategiju: izgradnju cjelokupnog hardverskog i softverskog ekosustava od nule, usredotočenog na izvorno AI iskustvo. Ovaj pristup mogao bi ponuditi besprijekornijeg i moćnijeg AI asistenta, ali se suočava s monumentalnim izazovom izgradnje korisničke baze i razvojnog ekosustava od samog početka.

*uz korištenje AI-ja