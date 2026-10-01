Stiže čudesni Appleov smart home uređaj, zna se i datum

Appleov ulazak u svijet pametnih kućnih čvorišta postaje sve izvjesniji. Dugo očekivani uređaj o kojem se već godinama priča napokon bi trebao ugledati svjetlo dana, donoseći novo iskustvo upravljanja pametnim domom za korisnike diljem svijeta.

Appleovo dugo iščekivano kućno čvorište navodno će stići na tržište 13. listopada, kako tvrdi pouzdani Appleov analitičar Mark Gurman iz Bloomberga, a prenosi tehnološki portal Engadget. Uređaj sličan Amazonovom Echo Showu bit će u samom središtu Appleovog širenja u tehnologiju pametnih domova. Zanimljivo je da će ovo predstavljanje biti ključno za nedavno imenovanog izvršnog direktora Applea, Johna Ternusa, koji preuzima kormilo u vrlo važnom trenutku za tehnološkog giganta.

Gurman je predvidio da je uređaj sa zaslonom, kamerom i mikrofonom gotovo spreman za masovnu proizvodnju. Zanimljivo je da se takav uređaj nedavno pojavio i u operativnom sustavu macOS Tahoe 27,6 pod tajnim imenom J490. Appleov ulazak na tržište pametnih kućnih čvorišta predstavlja iznimno značajan korak za tvrtku koja je do sada na ovom području bila prisutna samo putem pametnih zvučnika HomePod i platforme HomeKit.

Platforma HomeKit predstavljena je još prije više od deset godina i omogućuje korisnicima sigurno upravljanje pametnim uređajima unutar Appleovog ekosustava. Unatoč vrlo stabilnoj platformi, tvrtki je dugo nedostajao središnji vizualni kontrolni centar kakav već godinama uspješno nude izravni konkurenti poput Amazona i Googlea. Analitičari smatraju da Apple sada ima savršenu priliku iskoristiti svoju snažnu bazu korisnika i reputaciju u pogledu zaštite privatnosti.

Dizajn inspiriran legendarnim iMacom

Novo pametno kućno čvorište navodno će imati kvadratni zaslon veličine šest inča. Izvori bliski tvrtki navode da će postojati dvije verzije uređaja. Jedna verzija bit će namijenjena postavljanju na radne ploče i stolove, dok će se druga moći montirati izravno na zid. Dizajn novog uređaja navodno snažno podsjeća na kultni iMac iz 2002. godine, poznat po svom zakretnom zaslonu koji je bio postavljen na bazu u obliku polukugle.

Osim osnovnog modela, Apple u tajnosti razvija i napredniju verziju kućnog čvorišta. Taj znatno skuplji uređaj trebao bi imati veći zaslon od devet inča te integriranu robotsku ruku koja će automatski pomicati ekran prema korisniku. Oba uređaja pokretat će potpuno novi operativni sustav koji vješto kombinira najbolje značajke iz drugih Appleovih sustava, stvarajući jedinstveno korisničko sučelje prilagođeno upravljanju domom.

Napredne značajke i prepoznavanje lica

Novi uređaj poslužit će kao idealna platforma za demonstraciju mogućnosti novog Siri AI asistenta. Uređaj će koristiti napredno prepoznavanje lica i glasa kako bi automatski prikazivao personalizirani sadržaj, ovisno o tome tko mu se obraća ili tko mu upravo prilazi. Sučelje će se u trenu prilagoditi govorniku i automatski će se promijeniti kada sustav prepozna drugu osobu u blizini. Također će sadržavati poseban način rada za posjetitelje koji potpuno skriva sve osobne informacije i osjetljive podatke ukućana.

Iako prepoznavanje lica neće biti jednako precizno kao sustav FaceID na iPhone uređajima, korisnici će moći postaviti kao sekundarnu autentifikaciju ako se ne žele osloniti isključivo na glavne sigurnosne sustave uređaja. Za puno bolje osvjetljenje korisnika tijekom interakcije i video poziva, uređaj će biti opremljen posebnim bijelim svjetlosnim prstenom.

Upravljanje pametnim domom i ekosustav Matter

Očekuje se da će uređaj u potpunosti podržavati standard Matter, univerzalni protokol koji omogućuje jednostavnu interoperabilnost između pametnih uređaja potpuno različitih proizvođača. Novo čvorište moći će se koristiti za upravljanje pametnim termostatima, bravama na vratima i brojnim drugim povezanim uređajima u kućanstvu. Vlasnici će također moći uspostavljati video pozive, koristiti interkom za brzu komunikaciju s više uređaja raspoređenih po kući, pregledavati iCloud fotografije i reproducirati glazbu.

Apple ovaj inovativni uređaj vidi i kao savršeno informacijsko čvorište za kuhinje. Korisnici će tijekom kuhanja moći jednostavno pretraživati recepte, gledati razne videozapise ili obavljati FaceTime pozive bez ikakve upotrebe ruku. Tržište pametnih domova nastavlja ubrzano rasti, a brojni financijski analitičari predviđaju da će u narednim godinama njegova ukupna vrijednost premašiti stotine milijardi dolara.

Odgoda zbog problema s umjetnom inteligencijom

Appleovo pametno kućno čvorište prvotno je trebalo ugledati svjetlo dana još tijekom 2024. godine. Međutim, projekt je navodno značajno odgođen zbog vrlo javnih problema i tehničkih izazova s razvojem sustava Apple Intelligence. Tehnološka industrija sve se više oslanja na umjetnu inteligenciju i ambijentalno računalstvo kako bi korisnicima pružila proaktivnije iskustvo, stoga Apple nije želio žuriti s izdavanjem nedovršenog proizvoda. S obzirom na to da naprednija verzija Siri asistenta napokon stiže ovog mjeseca, dugoočekivani hardver za pametne domove očito je spreman za lansiranje.

*uz korištenje AI-ja