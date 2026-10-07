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Stižu novi poticaji za EV: Do 9000 eura i uz važnu promjenu

Piše Autostart,
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Stižu novi poticaji za EV: Do 9000 eura i uz važnu promjenu
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Za električne osobne automobile uvode se dva glavna razreda što je važna novost u odnosu na dosadašnje poticaje...

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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je da će tijekom listopada objaviti novi poziv za subvencioniranje električnih vozila za građane. Na raspolaganju će biti 20 milijuna eura, a očekuje se da bi taj novac mogao biti dovoljan za oko 3000 novih vozila. Ovoga puta sustav je nešto drukčiji nego ranije, a iznos potpore ovisit će o cijeni automobila.

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Komentari 0
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