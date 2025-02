Što je Bluesky i zašto ljudi napuštaju X zbog njega? Testirali smo ga tjedan dana

Kada je Elon Musk 27. listopada 2022. kupio Twitter za 44 milijardi dolara, iz temelja je uzdrmao svijet društvenih mreža i digitalne komunikacije. Nakon što je Musk pretvorio X u svojevrsni Trumpov portparol tijekom predizborne kampanje i dopustio osebujnim likovima (Alex Jones, YE) korištenje društvene mreže, pravdajući dubiozne odluke slobodom govora, masa ljudi je najavila prelazak na društvenu mrežu Bluesky.

Još prije nego je Musk kupio Twitter, jedan od osnivača društvene mreže Jack Dorsey je 2019. pokrenuo Bluesky kao sporedni projekt Twittera. No, nakon povratka Trumpa u Ovalni ured, sporedni projekt je izrastao u dom za sve nezadovoljne korisnike koji se ne slažu s Muskovim vođenjem X-a.

Isprobali smo 'utočište' za odbjegle tviteraše i evo što smo doznali.

Kada otvorite profil na ovoj društvenoj mreži odmah ćete shvatiti da je dizajn skoro pa identičan X-u i da se Dorsey i ekipa nisu previše trudili odmaknuti od svog bivšeg poslodavca.

Foto: filip sulimanec

To i ne čudi s obzirom na to da nikada nije postojala namjera stvoriti totalno distinktnu društvenu mrežu, nego dati prostor za izražavanje korisnicima X-a koji su prebjegli na Bluesky u jeku kulturološkog rata koji bijesni na kampusima, društvenim mrežama i političkim govornicama u SAD-u.

Korisnički profili imaju iste značajke kao i masa drugih društvenih mreža: profilna slika, pozadina, opis profila i broj osoba koje prate. Objave se mogu označiti 'sviđa mi se'”, mogu se ponovno objavljivati, na njih se može odgovarati i može ih se dijeliti putem izravnih poruka.

Naravno, Bluesky pruža mogućnost blokiranja.

Slično kao i X, i Bluesky ima ograničen broj znakova koje možete natipkati u jednom postu, njih 300. Korisnici mogu pratiti profile kako bi dodali svoje objave u feed vijesti, kao i slati izravne poruke, sve kao i na X-u.

Foto: filip sulimanec

Možete objaviti do četiri slike odjednom tako da će vam iskustvo korištenja i izražavanja biti slično kao i na X-u. X ima dosta isključivu politiku objavljivanja videa, naime ako ste pretplatnik možete objaviti video trajanja do četiri sata na x.com i X za iOS ili do dvije minute i 20 sekundi ako niste pretplaćeni.

S druge strane, Bluesky se drži one poznate 'Keep it short and simple' i korisnici mogu objaviti video do jedne minute trajanja. Izgleda da su se tvorci društvene mreže prilagodili modernom konzumerističkom društvu u kojem je raspon pažnje sveden na minimum i sve mora biti brzo i zanimljivo.

Korisnici su pohvalili količinu kontrole nad sadržajem koji se vidi kada koristimo aplikaciju. Algoritam je jako važan, brojni jutjuberi su priznali da ih je upravo loš algoritam otjerao na Twitch ili Kick.

Bluesky nudi ingenioznu opciju. Naime, možete se pretplatiti na različite vrste feedova ili stvoriti svoje. Za razliku od YouTubea, na Blueskyu ne morate prihvatiti njihov algoritam.

Prema zadanim postavkama, Bluesky vam daje dva feeda: algoritamski Discover feed i kronološki Following feed. Ali, također predlaže nove feedove koje možete pogledati.

Foto: filip sulimanec

Neki od najboljih su: Popularno među prijateljima: Feed sadržaja koji su se svidjeli osobama koje pratite, Mutuals: sadržaj koji su objavili ljudi koji vas prate i vijesti: sadržaj koji objavljuju licencirane novinske agencije.

Na Goodfeeds možete pronaći više od 45 000 feedova na koje se možete pretplatiti ili ih napraviti sami. Svrha svega toga je da se smanji broj feedova od korisnika i računa koje ne pratite ili ne želite vidjeti, kao što je čest slučaj na X-u.

I stvarno nakon određenog vremena, dobijete osjećaj da kontrolirate ono što želite vidjeti. Za svaku pohvalu je i činjenica da je mikrobloging aplikacija jedno od rijetkih mjesta u bespućima interneta na kojem nema agresivnih reklama koje izluđuju ljude.

Kada koristite aplikaciju ne morate se bojati pop-upova koji bodu u oči i remete korištenje društvene mreže.

Starter Pack

Bluesky se potrudio da prelazak na ovu društvenu mrežu bude što lakši. Tako nude mogućnost “Starter Pack”, koja stvara odabrani popis osoba i prilagođenih feedova koje trebate pratiti ako želite odmah pronaći zanimljiv sadržaj.

Isplati li se preuzeti Bluesky?

Ako želite veću kontrolu nad sadržajem koji vam se prikazuje, Bluesky je mjesto za vas. Za razliku od X-a koji je centraliziran i sve odluke o moderiranju i cenzuri sprovodi jedna tvrtka, Bluesky je slobodniji i decentraliziran , što korisnicima omogućuje veću kontrolu nad njihovim podacima, pa čak i stvaranje prilagođenih pravila moderiranja.

Foto: filip sulimanec

To znači da umjesto da ste ograničeni na određeni račun nazvan po Blueskyju, možete se prijaviti koristeći račun koji sami posjedujete. Valja naglasiti da dobar dio korisnika to ne radi i imaju '.bsky.social' na kraju svog korisničkog imena.

To je i bila prvotna zamisao Dorseya kada je stvorio ovaj mikrobloging još dok je bio izvršni direktor Twittera. Problem je što je mreža mala u usporedbi s digitalnim mastodontima kao što su X, Facebook i Instagram.

Može vam se dogoditi da masa ljudi koje pratite na drugim društvenim mrežama nisu prešli na Bluesky pa onda nemate s kime komunicirati i dijeliti sadržaj. Nemojmo se zavaravati, Bluesky je postao trend zbog ideoloških nesuglasica između Muska, Trumpa i oporbe.

Ako vam ne smeta Muskovo vođenje X-a i politiziranje društvene mreže i ako ste se navikli na X i njihovo moderiranje, onda vam u biti i ne treba Bluesky.