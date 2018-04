Stručnjaci tvrde: Ljudi će biti u manjini, roboti će 'eksplodirati'

Iako zvuči kao nešto iz filmova znanstvene fantastike, neki stručnjaci tvrde da je takav scenarij prilično izvjestan - roboti će brojčano nadjačati ljudsku populaciju do 2048. godine. Barem tako tvrdi 'vodeći futurolog' dr. Ian Pearson, koji procjenjuje da će populacija robota na planeti narasti s 57 milijuna na 9,4 milijarde u sljedećih trideset godina.

Pearson također tvrdi da bi roboti već do 2028. godine mogli postati emocionalno inteligentni. Njegova su predviđanja, kaže on, utemeljena na umjerenim pretpostavkama da će broj robota svake godine rasti za jednu petinu.

Ako se rast robotske populacije bude odvijao i brže od toga, roboti će sustići brojnost ljudske rase do 2033. godine.

Posljednjih godina objavljivane su različite studije koje prognoziraju da će veliki udio u ljudskoj radnoj snazi zamijeniti roboti. Od svih zanimanja, na meti robotskog preuzimanja naći će se prvenstveno poslovi u proizvodnji, financijama, računovodstvu i transportu.

Takvim predviđanjima pridružio se guverner Banke Engleske Mark Carney, upozorivši da će automatizacija milijuna radnih mjesta dovesti do masovne nezaposlenosti, rasta nejednakosti, stagnacije plaća i povratka marksističke ideologije u nadolazećoj generaciji.

Stižu roboti emotivci

Foto: Blue Frog Robotics

- Globalna populacija robota danas iznosi oko 57 milijuna. To će u bliskoj budućnosti brzo rasti pa će do 2048. godine robota biti više nego ljudi. Ako omogućimo ubrzanje tog trenda na tržištu, to bi se moglo dogoditi već 2033. godine. Do 2028. neki od robota počet će osjećati emocije i bit će sposobni za emocionalne reakcije.

Ideja da će roboti preuzeti svijet mnoge čine nervoznima. Prema anketi provedenoj na uzorku od dvije tisuće ispitanika, sedam od deset ljudi, odnosno 71 posto kaže da se boji porasta robota s umjetnom inteligencijom, a gotovo šest od deset ispitanih odnosno 59 posto vjeruje da roboti predstavljaju prijetnju čovječanstvu.

Više od polovice ispitanih, čak 54 posto, smatra da znanstvenici neće moći kontrolirati razvoj i širenja robota s umjetnom inteligencijom. Upitani čega se najviše boje, gotovo pola kaže da se brinu kako će roboti preuzeti kontrolu nad društvom, a oko četvero na deset ispitanih strahuje da će roboti postati inteligentniji od ljudi. Jedna trećina ispitanika boji se da će robotska konkurencija smanjiti njihove izgleda za dobivanje novog posla.

Istraživanje je proveo streaming servis Now TV tijekom promocije druge sezone serije Westworld. Snimljena prema filmu iz 1973 godine u kojem glumi Yul Brynner, radnja serije se odvija u tematskom zabavnom parku u kojem androidi počnu ubijati ljudske posjetitelje.