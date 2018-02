Stručnjakinja iz Dubaija otkrit će tajne za uspjeh u digitalu

Dr. des. Natalia Wiechowski višestruko je nagrađivana marketinška stručnjakinja i ekspertica za osobno brendiranje koja će na Digital Takeoveru govoriti o strategiji na društvenim mrežama i podijeliti formulu za kreiranje sadržaja koji privlači publiku.

Predstavit će nam strahove, zablude i izazove s kojima se susreću njezini klijenti na društvenim mrežama te pokazati zašto dolazi do jaza i nesporazuma u komunikaciji između dviju generacija: baby boomersa i millennialsa. Osim toga, naglasit će nam važnost korištenja Facebooka i ostalih platformi ali i nužnost povezivanja s partnerima koji će poruci dati kontekst i plasirati ga odgovarajućem targetu.

Foto: Digital Takeover

Natalia od 2008. godine živi u Dubaiju, a nakon što je osvojila nagrade za izvrsnost diljem MENA regije (regija Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike), odlučila je napustiti posao i krenuti od nule. Danas pomaže direktorima i poduzetnicima koji se žele istaknuti iz "sive gomile" u online i offline svijetu. Vodi ih u njihovom osobnom predstavljanju na impresivan način i pomaže u izgradnji autentične, profesionalne (online) slike. Direktori iz prestižnih kompanija kao što su: IBM, Alshaya, National Bank of Fujeirah i Right Selection, samo su neki od onih s kojima je Natalia surađivala. Održava govore na javnim pozornicama i događajima kao što su: S P Jain School of Global Management, Startup Weekend, Middlesex University i Global WIL Economic Forum.

U predavanjima i radionicama voli kombinirati svoje znanje i iskustvo s dozom humora pa je u Dubaiju često nazivaju Edutainerom s Bliskog Istoka. Osvajala je višestruke nagrade na govorničkim natjecanjima na Toastmasters Internationalu, a Gulf Cooperative Countries, a political and economic union of the Arab states (GCC) ju je 2017. godine proglasio ženskom lidericom godine.

Nabavite povoljnije ulaznice do 14. veljače

Budite dio druge po redu konferencije Digital Takeover koja će se održati 13. ožujka 2018. u CineStaru u zagrebačkom Branimir Centru.

U prodaji su Early Bird ulaznice u ograničenoj količini po cijeni od 1.500 kn, a u njihovu je cijenu uključeno sudjelovanje na svim predavanjima, panelima i ostalim programskim formatima konferencije, kao i ručak, pauze za kavu i druženje nakon službenog programa uz hranu i piće. Early Bird ponuda vrijedi do 14. veljače, nakon čega redovita cijena kotizacije iznosi 2.600 kn te last minute po cijeni od 2.900 kn.

Više informacija o konferenciji i novosti pratite na Facebooku i www.digitaltakeover.hr.

Tema: Digital Takeover