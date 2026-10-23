Struja, AI i automobili: Green Energy Fair dovodi zvučna tech imena u Arenu Zagreb

Od veleposlanika šest zemalja i prvog CEO Foruma do panela o utjecaju umjetne inteligencije na strujnu mrežu - Green Energy Fair ove godine dolazi s programom koji izlazi daleko izvan uobičajenih energetskih konferencija. U Areni Zagreb 28. i 29. listopada okuplja se više od 40 govornika iz energetike, industrije, diplomacije i tehnologije, a ulaz je besplatan.

Diplomacija, industrija i megaprojekti prvog dana

Prvi dan otvara svečano otvorenje uz predstavnike Grada Zagreba i nadležnih ministarstava, nakon čega slijedi panel na kojem će veleposlanici šest zemalja s vrlo različitim energetskim putevima razgovarati o zajedničkoj energetskoj budućnosti.

Slijedi CEO Forum u kojem sudjeluju čelnici INA-e, KONČARA, CEMEX Hrvatske i HGK-a. Rasprava koju će moderirati predsjednica i osnivačica XEnergyja prof. dr. sc. Nela Vlahinić otvara pitanje može li energetska tranzicija hrvatskoj industriji postati poslovna prilika, a ne dodatni trošak - i što pritom trebaju učiniti kompanije, a što država.

Popodne donosi studiju slučaja posvećenu sunčanoj elektrani Promina - najvećem projektu sunčane elektrane u Hrvatskoj - gdje će se govoriti o tehničkim, investicijskim i regulatornim izazovima od plana do priključenja na mrežu. Baterijski sustavi dobivaju dva panela: jedan o regulativi, tržištu i monetizaciji, drugi o tome kako BESS projekt izgleda od ideje do realizacije, uz iskustva iz prakse.

Dan završava panelom o mladim liderima koji već danas sudjeluju u razvoju energetskog sektora, a navečer je predviđen networking party za sudionike, govornike i izlagače - prilika da se razgovori s panela nastave u opuštenijoj atmosferi.

AI, ugljični porez i budućnost europskih automobila

Drugi dan otvara tema europskog mehanizma ugljične prilagodbe na granicama (CBAM) - što to znači za uvoznike, kako se mijenja izbor dobavljača i koliko će cijena ugljika utjecati na cijenu budućih energetskih projekata.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka je studija slučaja Pantheon AI, koja otvara pitanje može li postojeća mreža podnijeti nagli rast potrošnje, hoće li to utjecati na cijene struje te tko će osigurati potrebnu energiju i financirati infrastrukturu. Poslijepodne donosi raspravu o sustavima za upravljanje energijom (EMS), koji u sve složenijim energetskim sustavima postaju jednako važni kao proizvodnja i pohrana.

Cijelu konferenciju zatvara panel o budućnosti europske autoindustrije - je li izgubila utakmicu s kineskim proizvođačima, hoće li budućnost biti isključivo električna i što to znači za tradiciju. U raspravi sudjeluje Marko Brkljačić, glavni operativni direktor Bugatti Rimca.

Green Energy Fair održava se 28. i 29. listopada u Areni Zagreb, a ulaz je besplatan uz prethodnu registraciju na web stranici.